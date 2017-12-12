Yeni Malatya’da Yalçın zirvesi

Evkur Yeni Malatyaspor'da kadro dışı bırakılan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan'ın son durumunu netleştirmek için yönetimin toplanma kararı aldığı belirtildi.

Ligde 13. haftadaki Beşiktaş maçı sonrası disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki Yalçın'ın da takıma dönmeye sıcak baktığı, tecrübeli futbolcunun bu konudaki ilk adımı yönetimden beklediği ifade edildi. Göztepe maçında yenilen 3 golün de duran toplardaki yanlış adam paylaşımından kaynaklanması ve defansın önemli ismi Sadık'ta yaşanan ani performans düşüklüğünü de göz önüne aldığı bildirilen sarıkırmızılı kurmayların, özür dilemesi halinde kaptanını affedebileceği öğrenildi.