Evkur Yeni Malatyaspor'dan hakem tepkisi
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 3-2 mağlup oldukları Göztepe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, hakem hatalarından dolayı takımlarının mağduriyet yaşadığını savundu.
"Yine hakem faciası var. Ayıptır, bu kaçıncı oldu. Bir penaltı verdin diye bir penaltı daha vermeyecek misin?" diyen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:
"Sanki doğu takımlarını istemiyorlarmış gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe'ye verilen penaltıya bakın. Orada hakem hemen düdük çalıyor, bizim maçta çalmıyor. Böyle bir şey olabilir mi, takım mı ayırıyorsunuz? Sezon başından bu yana hakemler bize fazlasıyla haksızlık yaptı. Bu durumu federasyonla görüşeceğiz."
Erdal Gündüz, morallerinin bozuk olduğunu dile getirerek, hatalı kararların futbolcuları da olumsuz etkilediğini kaydetti.
Göztepe maçında duran toplarla rakibin gol bulduğunu aktaran Gündüz, "İkinci yarı iyi oynadık. Yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Adem Büyük'ün sakatlığı da sürpriz oldu." diye konuştu.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:14
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Aslan’a göz kırptı
Toplam 2
Yorum
Aslan ASAMOAH MUTLAKA TRANSFER EDILMELI ARTI MUSLERA YA FORMU BULMALI YADA YEDEK KALECILER YETERLI ISE MUSLERA YEDEGE CEKILMELI YOKSA COK ZOR !
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Akhisarspor ağır yaralı
Toplam 1
Yorum
ytyrt ahmet çakar doğru söylüyor bu maç satılmış akhisar kalecisi tüm göllerde şaibeli okan burukun ravırlarıda gündemi değiştirmek için çalışılmı
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Burak Yılmaz kaza geçirdi
Toplam 2
Yorum
Aslan GECMIS OLSUN DAHA DIKKATLI OLMALI ALLAH KORUSUN!
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