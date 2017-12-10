 ‘Bizim için acı tabii’ – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    ‘Bizim için acı tabii’

    ‘Bizim için acı tabii’
    YENİ Malatya cephesinde ise teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı Turgay Karslı konuştu. Karslı "85 dakika iyi mücadele ettik. 5 dakikada oyundan düştük. 3 gol yedik. Bu acı tabii" dedi. Karslı, 2 gol atıp kaybetmenin kendilerini üzdüğünü belirtti. Hakemlerden şikayetçi olduklarını söyledi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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