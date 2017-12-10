‘Bizim için acı tabii’

YENİ Malatya cephesinde ise teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı Turgay Karslı konuştu. Karslı "85 dakika iyi mücadele ettik. 5 dakikada oyundan düştük. 3 gol yedik. Bu acı tabii" dedi. Karslı, 2 gol atıp kaybetmenin kendilerini üzdüğünü belirtti. Hakemlerden şikayetçi olduklarını söyledi.