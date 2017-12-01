Yeni Malatyaspor, moral bulmak istiyor
Süper Lig’in 14. haftasında yarın saat 14.00’te deplasmanda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını İzmir’de yaparak, daha sonra Manisa’ya geçti.
T.M. Akhisarspor karşılaşmasının taktiği şeklinde geçen antrenmanda Teknik Direktör Erol Bulut takıma son direktiflerini verdi.
Malatya ekibinde Beşiktaş maçı sonrası yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan'ın yerine bu maçta Erol Bulut'un savunmada Arturo Mina'ya şans vereceği öğrenildi.
E.Yeni Malatyaspor'da alt adalesinden sakat olan ve tedavisine İstanbul'da devam edilen Batuhan Altıntaş dışında eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edilirken, sakatlık sürecini atlatan Rahman Buğra Çağıran'ın da görev almaya hazır olduğu bildirildi.
Yarın saat 14.00'te başlayacak T.M. Akhisarspor - E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:00
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
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