 Yeni Malatyaspor, moral bulmak istiyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Yeni Malatyaspor, moral bulmak istiyor

    Yeni Malatyaspor, moral bulmak istiyor

    Süper Lig’in 14. haftasında yarın saat 14.00’te deplasmanda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını İzmir’de yaparak, daha sonra Manisa’ya geçti.

    Ligde 3 haftadır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, T.M. Akhisarspor'u yenerek moral bulmak istiyor. E.Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın saat 14.00'te T.M Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor mücadelesi hazırlıklarını bugün Buca Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamlayarak, maçın oynanacağı Manisa'ya geçti.

    T.M. Akhisarspor karşılaşmasının taktiği şeklinde geçen antrenmanda Teknik Direktör Erol Bulut takıma son direktiflerini verdi.

    Malatya ekibinde Beşiktaş maçı sonrası yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan'ın yerine bu maçta Erol Bulut'un savunmada Arturo Mina'ya şans vereceği öğrenildi.

    E.Yeni Malatyaspor'da alt adalesinden sakat olan ve tedavisine İstanbul'da devam edilen Batuhan Altıntaş dışında eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edilirken, sakatlık sürecini atlatan Rahman Buğra Çağıran'ın da görev almaya hazır olduğu bildirildi.

    Yarın saat 14.00'te başlayacak T.M. Akhisarspor - E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:00
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