 Sakatlar kervanına bir isim daha – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Sakatlar kervanına bir isim daha

    Sakatlar kervanına bir isim daha

    E. ’da sakatlar kervanına takımın üçüncü kalecisi de dahil oldu.

    Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçı hazırlıklarının son antrenmanında el tarak bileğinden sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan kaleci 'in yapılan kontrollerinde el tarak kemiğinde çatlak olduğu ortaya çıktı. Tedavisine hemen başlanan 'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Emre'nin bir süre kalecilerle yapılan ortak çalışmaya katılmayıp salon ve düz koşu idmanları gerçekleştireceği belirtildi. Emre'nin yerine altyapıdan Cihat'ı kadroya dahil eden teknik heyet, Emre Selen'in 28 Kasım'da oynanacak kupa maçına kadar yetişmesini bekliyor.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:22
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