Sakatlar kervanına bir isim daha
E. Yeni Malatyaspor’da sakatlar kervanına takımın üçüncü kalecisi Emre Selen de dahil oldu.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:22
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 4
Yorum
aliy hicbir ozelligi olmayan orta siradan duz gereksiz bi oyuncu:hava toplarinda hakimiyet 0 asist yok yakin pas veremiyor daha,gonderin gitsin
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Kartal yeni Atiba'yı arıyor
Toplam 6
Yorum
Ati-Baba G. Inler'i aldilar olmadi, Medel'i aldilar olmadi. Bari genç ve taninmamis bir isme yönelim bu sefer.. BIliç'in hediyesidir Atiba..
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Cenk giderse, Gignac Kartal olacak
Toplam 6
Yorum
bjk ne gignacı gitsinler genç oyuncu alsınlar dimitri oberlin basel bu sene cok formda
Sakatlar kervanına bir isim daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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