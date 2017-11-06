Khalid Boutaib cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gören forvet oyuncusu Khalid Boutaib cezalı duruma düştü.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:26
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 4
Yorum
forever1903 makine, seviyoruz seni, ama 2-3 macta dinlendirilmesi gerek yoksa gecen sene atiba gibi düsüse gecer, kupa maclarinda oynamamali
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Fenerbahçe skoru koruyamıyor
Toplam 1
Yorum
mehmet sorunda burada zaten sen FENERBAHÇE sin öne geçince durmayacaksın çağ dışı anlayışla skoru korumaya çalışmayacaksın Yazıklar olsun
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''Benden bu kadar''
Toplam 13
Yorum
fb44_ hadi inşaALLAH.......... BIRAKIN artık Fenerbahçemizi, yakamızdan düşün vizyonu küçük insanlar! giderken azizini yanına almayı unutma :):):)
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