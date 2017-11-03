Yeni Malatyaspor seriyi sürdürme peşinde
Evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da hedef pazar günkü maçı kazanarak 3’te 3 yapmak.
Sarı-kırmızılı takımda Azubuike, Eren, Rahman ve Aytaç sakatlıklarından dolayı pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasına forma giyemeyecek.
Malatya temsilcisi yarın yapacağı son antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:49
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