 Yeni Malatyaspor seriyi sürdürme peşinde – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    seriyi sürdürme peşinde

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> seriyi sürdürme peşinde

    Evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçına hazırlanan Evkur ’da hedef pazar günkü maçı kazanarak 3’te 3 yapmak.

    Süper Lig'de son iki haftada aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını memnun eden Evkur , 5 Kasım Pazar günü sahasında oynanacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları süren Aytaç Kara, Rahman Buğra ve Eren Tozlu'nun yer almadığı antrenmanda Teknik Sorumlu Erol Bulut oyuncularına Başakşehir maçının taktiğini uygulattı. Taktik ağırlıklı çift kalede pazar günkü maçta sahaya süreceği as kadroyla yedeklere kanat organizasyonu ve orta alan mücadelesine dayalı bir taktik anlayışı aşılamaya çalıştığı gözlenen Erol Bulut'un geçen haftaki kazanan kadroyu bozmadığı görüldü.

    Sarı-kırmızılı takımda Azubuike, Eren, Rahman ve Aytaç sakatlıklarından dolayı pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasına forma giyemeyecek.

    Malatya temsilcisi yarın yapacağı son antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:49
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