 Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    maçı biletleri satışa sunuldu

    <a href="/index/basaksehir?id=85aca40f-e535-4ee4-b3c1-d1d7846bb366" class="" rel="tag">Başakşehir</a> maçı biletleri satışa sunuldu

    Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig’in 11. haftasında Malatya’da oynanacak Medipol müsabakasının biletlerini satışa sundu.

    Geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılı takım, pazar günü oynayacağı Medipol müsabakasını da taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Bugün itibariyle satışa sunulan Medipol maçı biletlerinin İnönü Stadı önündeki Passolig gişesinden temin edilebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Başakşehir maçı biletlerinin; Batı Alt Tribün 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 15, Doğu Üst 10, Güney Alt 7.5, Güney Üst 5 TL olarak satışa sunulduğu ifade edildi. Kulüp ayrıca henüz satışa sunulmayan kombine kartlarla ilgili de bir açıklama yaparak, kombine kart ve loca satışının birlikte başlatılacağını ifade etti.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:41
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