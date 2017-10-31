Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig’in 11. haftasında Malatya’da oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasının biletlerini satışa sundu.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:41
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Kocaman'dan flaş itiraf: Geç kaldım
Toplam 39
Yorum
selim YA elin hocalari isimsiz adamlarla tikir tikir futbol oynatiyor ,bizim hocada futbolu oynayani disari aliyor,nerede muzmi sakatlar var bizd
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Tudor'un günahları
Toplam 8
Yorum
bahadır BENCE TUDOR TAKIMA ZARAR VERMEKTEDİR.BU YÜZDEN TUDOR TAKIMDAN GİRMELİDİR.
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Kocaman'dan flaş itiraf: Geç kaldım
Toplam 39
Yorum
selim Yahu heryil iyi bir forvete ihtiyac var diye almadiniz hep ikincilikle yetindik,caner gittikten sonra FB ye sol acik lazim,kormusunuz yeter
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