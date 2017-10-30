Ravcı, takımın, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun çalışmanın sonucunu, son haftalarda elde ettikleri galibiyetlerle aldıklarını ifade etti. Trabzonspor ve ardından Gençlerbirliği galibiyetiyle iyi duruma geldiklerini belirten Ravcı, "Puan sıralamasında biraz daha üstlere çıkmak psikolojik anlamda takıma olumlu motivasyon sağlıyor." dedi.

Ligde her hafta zorlu maçlar oynadıklarını dile getiren Ravcı, şöyle devam etti: "Rakiplerimizin durumuna bakmadan sahada ne yapabiliriz, onun düşüncesi içerisindeyiz. Çünkü bu ligde mücadele etmeden, koşmadan puan almanız çok zor. Son iki haftada güzel galibiyetler aldık, bundan dolayı son derece mutluyuz. Hem Trabzonspor maçında hem de Gençlerbirliği maçında takımı desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Taraftar gerçekten bizim itici gücümüz. Bundan sonraki süreçte de desteklerinin süreceğine inanıyorum. Şimdilik her şey iyi gidiyor."

"Hedefimiz her hafta 3 puan"

Bu hafta sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ravcı, "Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladık. İnşallah yeni stadımızda ikinci galibiyetimizi alırız." değerlendirmesinde bulundu. Ravcı, oynadıkları futbolun kötü olmadığını belirterek, "Hem puan kazanıp hem de iyi futbol sergilemeyi biz de arzu ediyoruz. Ama dönem dönem kötü oynadığımız maçlar da oluyor. Bizim için gerçek olan 3 puan. Hedefimiz her hafta 3 puan almak." diye konuştu.

Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesinde teknik direktör Erol Bulut, futbolcularla toplantı yaptı. Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.