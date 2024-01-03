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TAVUKLU ŞİŞ MANTISI TARİFİ - Evde Tavuklu şiş mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Canınız hem mantı hem de tavuklu bir şeyler istiyorsa tam size göre bir tarif olan tavuklu şiş mantı, yedikçe yediresi geliyor. Büyük küçük herkesin damağında tadını bırakan tavuklu şiş mantı, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Tavuklu şiş mantı nasıl yapılır? Tavuklu şiş mantı malzemeleri nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte detaylar..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:32
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TAVUKLU ŞİŞ MANTISI TARİFİ - Evde Tavuklu şiş mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

TAVUKLU ŞİŞ MANTISI TARİFİ - İki farklı yemek yapmakla uğraşmak istemeyenler için pratik bir tarif olan tavuklu şiş mantı, kalabalık sofralar için de uygun bir tarif oluyor. Evde tavuklu şiş mantı yapmak isteyenler için yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

Tavuklu şiş mantı nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 4 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt
  • 1 adet tavuk göğsü (küp doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 0,5 çay kaşığı toz acı biber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz

👉Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 0,5 çay kaşığı toz biber
  • 1 çay kaşığı pul biber

👉Yapılışı:

  1. Önce tavukları hazırlayalım. Küp doğranmış tavukları ısıtılmış, tereyağ ve sıvı yağı kızdırılmış tavaya ekleyin ve orta ateşte pişirin.
  2. Üzerine tuz, karabiber ve toz biber ekleyip, piştikten sonra ocaktan alın.
  3. Yufkaları elinizdeki şişin enine eşit olacak şekilde kesin.
  4. Şiş yardımıyla yufkayı rulo haline getirin ve yapışması için sonunda fırça ile su sürüp kapatın.
  5. Şişi yufka rulosunun içerisinden çıkarın.
  6. 1 parmak kalınlığında olacak şekilde yufkaları kesin.
  7. Yufkaları kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın.
  8. Bir tabağa kızarmış yufkaları alın ve üzerine çırpılmış yoğurt ve sotelenmiş tavukları ekleyin.
  9. Son olarak tereyağda kızdırılmış nane, toz biber ve pul biberli karışımı üzerine gezdirdikten sonra servis edin.

🌟AFİYET OLSUN

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