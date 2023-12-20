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BUFFALO WINGS TARİFİ | Buffalo Wings nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası

Buffalo Wings, Amerikan mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer almaktadır. Özel acı sosuyla dikkat çeken Buffalo Wings, çıtır çıtır olmasıyla da çok sevilmiştir. Peki, Buffalo Wings nasıl yapılır? Püf noktası nedir? Tarifi ve malzemeleri ne?

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:23
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BUFFALO WINGS TARİFİ | Buffalo Wings nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası

MasterChef'te yapılan ve birçok kişinin tarifini aradığı Buffalo Wings trendlerde yerini aldı. Amerika'nın en sevilen atıştırmalıklarından biri olan Buffalo Wings'in tarifi ve malzemeleri haberimizde...

BUFFALO WINGS MALZEMELERİ

1 kg. tavuk kanat

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 paket kabartma tozu

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Buffalo Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı acı sos

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tuz

Dip Sos İçin:

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1 tutam kuru fesleğen

1 tutam kuru nane

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BUFFALO WINGS TARİFİ

Mısır nişastası ve kabartma tozunu karıştırdıktan sonra tavuk kanatlarını içerisine ekleyin ve tamamen kaplayana kadar karıştırın. Fırınınızı 190 derecede altlı üstlü ısıtın ve kanatları tepsinize dizin. 30-40 dakika kadar pişirin. Kanatlar fırında pişerken sosu hazırlayın. Sos için tereyağ eritin üzeine acı sos, bal ve tuz ekleyin. 3-4 dakika pişirin. Fırında pişen tavuları derin bir kaseye alın ve hazırlanan sosu üstüne dökün. Sosun eşit dağılmasına dikkat edin. Yoğurt veya sebzelerle servis edin.

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