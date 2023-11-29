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TOM KHA GAI TARİFİ - Evde Tom Kha Gai nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Tayland mutfağına özgü yemek olan Tom Kha Gai, hindistan cevizi sütü ile yapılan bir çorba çeşitidir. En popüler yemeklerin başında gelen Tom Kha Gai, karides ile pişiriliyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Tom Kha Gai nasıl yapılır? Tom Kha Gai malzemeleri nelerdir?" diye araştırma yapıyor. İşte evinde Tom Kha Gai yapmak isteyenler için Tom Kha Gai tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:00
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TOM KHA GAI TARİFİ - Evde Tom Kha Gai nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

TOM KHA GAI TARİFİ - Tayland mutfağına ait en meşhur yemeklerinden olan Tom Kha Gai son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yer alıyor. İşte Tom KHa Gai tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Tom Kha Gai nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 750 ml. sebze suyu
  • 750 ml. hindistan cevizi sütü
  • 1 büyük parça havlıcan ya da zencefil
  • 1 adet soğan
  • 2 limon otu
  • 200 gram mantar
  • 7 kireç yaprağı
  • 4 baharatlı biber
  • 200 gram temizlenmiş karides
  • Kahverengi şeker
  • Soya sosu
  • Kişniş

Yapılışı:

  • İlk olarak sebze suyunu kaynatarak konsantre bir şekilde azaltın.
  • Bu esnada soğanı ve havlıcanı ufak dilimler halinde doğrayın ve suyun içerisine alın.
  • Bir havanda limon otunu ezin. Tencereyi orta ateşe ayarlayın.
  • Üzerine kireç yaprağı, hindistan cevizi sütü ve limon otunu ekleyin.
  • Su kaynamaya başladığında kireç yaprağı ve limon otunu süzerek çıkartın.
  • Ardından dilimlenmiş soğan ve mantarı ekleyerek 10 dakika pişirin.
  • Kaynamaya devam eden suya karides ve acı biberi ekleyerek 5 dakika daha pişirin.
  • Hazırladığınız çorbayı servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine lime, soya sosu, kişniş suyu ve şeker ekleyerek servis edin.
  • Tom kha kai çorbası, pirinç pilavı ile birlikte servis edilir.

Püf noktaları:

  • Bu çorbayı karides yerine, haşlanmış tavuk etiyle de hazırlayabilirsiniz.
  • Tarifin orijinalinde havlıcan kullanılmaktadır. Ancak havlıcan bulamazsanız, zencefil de kullanabilirsiniz.
  • Kireç yaprağı ve limon otu mutlaka çorbadan çıkartılmalıdır.

AFİYET OLSUN

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