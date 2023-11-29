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LARB GAI TARİFİ - Larb Gai nasıl yapılır? Larb Gai malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Asya yemeklerinden biri olan Larb Gai, Marul içine kıymalı harç koyularak yeniliyor. Hem görüntüsüyle hem tadıyla gönülleri fetheden Larb Gai, vazgeçilmez lezzetlerden biri oluyor. Evinde Larb Gai yapmak isteyen vatandaşlar için Larb Gai tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:30
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LARB GAI TARİFİ - Larb Gai nasıl yapılır? Larb Gai malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

LARB GAI TARİFİ - Tayland mutfağından tüm Asyaya yayılmış olan Larb Gai, büyük küçük herkesin damağında tadını bırakmaya devam ediyor. Evinde Larb Gai yapmak isteyen vatandaşlar için detaylar haberimizde...

Larb Gai nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 500 g tavuk veya hindi kıyma
  • 2 çay kaşığı mısır nişastası
  • 3 yemek kaşığı su
  • 2.5 yemek kaşığı limon suyu (1 misket limonu)
  • 2 yemek kaşığı balık sosu
  • 2 çay kaşığı esmer şeker
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1 yemek kaşığı taze zencefil (Rendelenmiş veya çok ince doğranmış)
  • 3-4 diş sarımsak (İri kıyılmış)
  • 1 adet limon otu sapı (Beyaz ve çok soluk yeşil kısım, ince doğranmış veya misket limonu zesti)
  • 2 adet acı sivri biber
  • 1/2 kırmızı soğan
  • 1 fincan kişniş + süslemek için ekstra
  • 1/2 demet nane yaprağı + garnitür için ekstra

Servis için:

  • 3 yemek kaşığı kavrulmuş tuzsuz fıstık (İsteğe bağlı)
  • 6-8 adet küçük/ orta boy marul yaprağı
  • Ekstra limon dilimleri
  • Kırmızı biber

Yapılışı:

  • Bir kasede mısır nişastası, misket limon suyu, balık sosu, esmer şeker ve suyu karıştırın.
  • Wok tavaya ayçiçek yağı, zencefil ile sarımsağı ekleyerek 3-4 dakika soteleyin. Limon otu veya lime zesti ilave ettikten sonra kıymayı ekleyin ve pişene kadar kavurun.
  • Sosu ekleyin ve 1 dakika sonra taze biberi ve kırmızı soğanı ilave ederek 2 dakika daha kavurun. Kişniş ile taze naneyi ilave edin ve bir dakika sonra ocaktan alın.
  • Marullara kıymalı karışımı paylaştırın ve üzerine yer fıstığı serpin. Limon dilimleri ve arzu ederseniz yanında haşlanmış pirinç ile servis edin.

AFİYET OLSUN

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