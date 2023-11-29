LARB GAI TARİFİ - Larb Gai nasıl yapılır? Larb Gai malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

LARB GAI TARİFİ - Tayland mutfağından tüm Asyaya yayılmış olan Larb Gai, büyük küçük herkesin damağında tadını bırakmaya devam ediyor. Evinde Larb Gai yapmak isteyen vatandaşlar için detaylar haberimizde...
Larb Gai nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 500 g tavuk veya hindi kıyma
- 2 çay kaşığı mısır nişastası
- 3 yemek kaşığı su
- 2.5 yemek kaşığı limon suyu (1 misket limonu)
- 2 yemek kaşığı balık sosu
- 2 çay kaşığı esmer şeker
- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 1 yemek kaşığı taze zencefil (Rendelenmiş veya çok ince doğranmış)
- 3-4 diş sarımsak (İri kıyılmış)
- 1 adet limon otu sapı (Beyaz ve çok soluk yeşil kısım, ince doğranmış veya misket limonu zesti)
- 2 adet acı sivri biber
- 1/2 kırmızı soğan
- 1 fincan kişniş + süslemek için ekstra
- 1/2 demet nane yaprağı + garnitür için ekstra
Servis için:
- 3 yemek kaşığı kavrulmuş tuzsuz fıstık (İsteğe bağlı)
- 6-8 adet küçük/ orta boy marul yaprağı
- Ekstra limon dilimleri
- Kırmızı biber
Yapılışı:
- Bir kasede mısır nişastası, misket limon suyu, balık sosu, esmer şeker ve suyu karıştırın.
- Wok tavaya ayçiçek yağı, zencefil ile sarımsağı ekleyerek 3-4 dakika soteleyin. Limon otu veya lime zesti ilave ettikten sonra kıymayı ekleyin ve pişene kadar kavurun.
- Sosu ekleyin ve 1 dakika sonra taze biberi ve kırmızı soğanı ilave ederek 2 dakika daha kavurun. Kişniş ile taze naneyi ilave edin ve bir dakika sonra ocaktan alın.
- Marullara kıymalı karışımı paylaştırın ve üzerine yer fıstığı serpin. Limon dilimleri ve arzu ederseniz yanında haşlanmış pirinç ile servis edin.
AFİYET OLSUN