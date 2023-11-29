KHAO PHAT KUNG TARİFİ - Khao Phat Kung nasıl yapılır? Khao Phat Kung malzemeleri nelerdir?

KHAO PHAT KUNG TARİFİ - Tayland'a özgü yemeklerden biri olan Khao Phat Kung, büyük küçük herkesin severek yediği yemekler asında olmaya devam ediyor. Evde Khao Phat Kung yapmak isteyenler için Khao Phat Kung tarifi haberimizde...

Khao Phat Kung nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gr kuşbaşı tavuk göğsü

1 orta boy soğan, yemeklik doğranmış

1 adet çin lahanası, doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 su bardağı bezelye

2 adet havuç rendesi

400 gr pişmiş yasmin pirinç

2 yumurta

1 yemek kaşığı balık sos

1 yemek kaşığı soya sos

1 yemek kaşığı Sriracha sos

1 yemek kaşığı lime suyu

2 dal yeşil soğan, ince doğranmış

Yapılışı:

Tava ısıtılır ve tavuk, soğan ve çin lahanasının beyaz kısımları 3-4 dakika pişirilir.

Sarımsak, bezelye ve havuç eklenerek 2 dakika pişirilir.

Pirinç, çin lahanası eklenerek karıştırılır.

Soya sos, balık sosu, sriracha, limon suyu ve yeşil soğan eklenir.

Karıştırılır ve servis edilir.

AFİYET OLSUN