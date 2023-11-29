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KHAO PHAT KUNG TARİFİ - Khao Phat Kung nasıl yapılır? Khao Phat Kung malzemeleri nelerdir?

Tayland mutfağında çok tüketilen şeylerden biri olan pirinçtir. Khao Phat Kung yemeğinde ise kızartılmış halidir. Tercihe göre değişen fakat genellikle karidesle kombinlenerek sofralarda yerini buluyor. Evde Khao Phat Kung yapmak isteyenler için arama motorlarında "Khao Phat Kung nasıl yapılır? Khao Phat Kung malzemeleri nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte Khao Phat Kung tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 12:30
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KHAO PHAT KUNG TARİFİ - Khao Phat Kung nasıl yapılır? Khao Phat Kung malzemeleri nelerdir?

KHAO PHAT KUNG TARİFİ - Tayland'a özgü yemeklerden biri olan Khao Phat Kung, büyük küçük herkesin severek yediği yemekler asında olmaya devam ediyor. Evde Khao Phat Kung yapmak isteyenler için Khao Phat Kung tarifi haberimizde...

Khao Phat Kung nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 250 gr kuşbaşı tavuk göğsü
  • 1 orta boy soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 adet çin lahanası, doğranmış
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 su bardağı bezelye
  • 2 adet havuç rendesi
  • 400 gr pişmiş yasmin pirinç
  • 2 yumurta
  • 1 yemek kaşığı balık sos
  • 1 yemek kaşığı soya sos
  • 1 yemek kaşığı Sriracha sos
  • 1 yemek kaşığı lime suyu
  • 2 dal yeşil soğan, ince doğranmış

Yapılışı:

  • Tava ısıtılır ve tavuk, soğan ve çin lahanasının beyaz kısımları 3-4 dakika pişirilir.
  • Sarımsak, bezelye ve havuç eklenerek 2 dakika pişirilir.
  • Pirinç, çin lahanası eklenerek karıştırılır.
  • Soya sos, balık sosu, sriracha, limon suyu ve yeşil soğan eklenir.
  • Karıştırılır ve servis edilir.

AFİYET OLSUN

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