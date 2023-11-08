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HAMSİ BURGER TARİFİ | Hamsi Burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Karadeniz'in en sevilen lezzetleri arasında yerini alan hamsi, bu sefer burger olaarak kaşımıza çıkıyor. Tadan herkesin beğenisini kazanan Hamsi Burger, doyuruculuğuyla yüzleri de güldürüyor. Hamsi Burger'i evinde yapmak isteyenler için Hamsi Burger tarifi, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 12:30
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HAMSİ BURGER TARİFİ | Hamsi Burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

HAMSİ BURGER TARİFİ | Hem damak tadına hem de besleyiciliği ile sağlığa hitap ettiğinden sofralarda sıklıkla kendisine yer bulan Hamsi Burger nasıl yapılır? İşte Hamsi Burger tarifi, ypılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Hamsi Burger nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 1 kg hamsi
  • 3 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 su bardağı mısır unu
  • Tuz, karabiber, pul biber ,kekik, köri
  • Hamsileri kızartma ve soğanları kavurmak için sıvı yağ

Yapılışı:

  • Hamsimizi güzelce temizleyip yıkayalım.
  • Hamsilerin suyunun süzülmesi için beklerken soğanlarımızı orta irilikte doğrayalım.
  • Tavamıza bir miktar sıvı yağ alıp soğanları koyalım.
  • Soğanlar pembeleşince baharatları ekleyelim.
  • 1 dk daha kavurup ocağın altını kapatalım.
  • Unlarımızı derin bir kasede karıştıralım.
  • Yanımıza 1 tane çay tabağı alalım.
  • Çay tabağının içerisine un karışımında biraz serpelim.
  • Daha sonra 7 ya da 8 adet hamsiyi (hamsinin iriliğine göre değişebilir) unlu karışıma bulayıp kuyruk kısımları ortaya gelecek şekilde daire şekli yapar gibi dizelim.
  • Ortasına kavurduğumuz soğandan 1 kaşık koyup hamsileri sırayla üzerine kapatalım.
  • Kapattığımızda üzerine biraz un karışımından koyup elimizle bastıralım ve ters çevirip tabaktan alalım.
  • Hamsilerimiz bitene kadar aynı işleme devam edelim.
  • Balık tavamıza yağ koyalım tavamızı önce yüksek ateşte yağımız yüksek sıcaklığa ulaşana kadar tutalım balıklarımızı tavaya koyduktan sonra ocağımızı orta ateşe alıp arkalı önlü pişirelim.
  • Kesinlikle açılma dağılma olmuyor endişe etmeyin.
  • Yanına dilediğiniz salatayı yaparak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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