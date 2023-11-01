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GILLOR TARİFİ - Evde Gıllor nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Erzincan ilinin yemeği olan Gıllor ya da diğer bir adıyla yoğurtlu bulgur köftesi, yiyenlerin damağında tadını bırakmaya devam ediyor. Muhteşem yoğurt sosuyla buluşan yöresel lezzet Gıllor, arama motorlarında en sık araştırılan yemek tarifleri listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki Gıllor nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? Asla dağılmayan nefis Gıllor tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 15:40
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GILLOR TARİFİ - Evde Gıllor nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

GILLOR TARİFİ - Gıllor ya da yoğurtlu bulgur köftesi de denilen Erzincan ve çevre illerinde oldukça yaygın olan yöresel lezzet Gıllor'un yapımı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Tam ölçüsünde Gıllor tarifi, malzemeleri haberimizde...

Gıllor nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 4 su bardağı bulgur (Köftelik bulgur)
  • 4-5 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta
  • Tuz

Sosu İçin:

  • 2 büyük kuru soğan
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 dolu yemek kaşığı tereyağı
  • İstenirse pul biber

Üzeri için:

  • 1 dolu kase süzme yoğurt
  • 1 dolu kase normal yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • İstenirse pulbiber

Yapılışı:

  • Gıllor ya da yoğurtlu bulgur köftesi için bulguru seçin ve isterseniz yıkayın ya da yıkamadan kullanın.
  • Bulguru tencereye alıp üzerine tuz ekleyip kaynar su ilave edin.
  • Tencere kaynayınca ocağı kısıp suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Kullandığınız bulgurun çeşidine göre alacağı su miktarı ve pişme süresi değişebilir.
  • Pişen bulguru geniş bir tepsiye döküp üzerine dört kaşık un ekleyin ve karıştırıp soğumaya bırakın.
  • Bulgurun soğumasını beklerken soğanların kabuklarını soyup dikine ince ince doğrayın.
  • Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alıp soğanları ekleyin. Tarifin ölçülerinde yok ama ben kavururken üzerine yarım çay kaşığı kadar şeker ve çok azda tuz serpiyorum.
  • Soğanlar hafifçe karamelize olana kadar kavurun ama dikkat edin yanmasın. İsterseniz pulbiberde ekleyebilirsiniz.
  • Sarımsağı soyup yıkayın ve ezin. Yoğurdu çırpıp içine az tuz ve sarımsağı ekleyin ve iyice çırpın.
  • Bulgur elinizi yakmayacak kadar soğuyunca yumurtayı kırıp yoğurun.
  • Kıvamını elinizle kontrol edip sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin ve gerekirse bir kaşık daha un ilave edin. Elinize küçük parçalar alıp sıkarak küçük köfteler yapın.
  • Tencereye kaynar su alıp içine az tuz ve bir kaşık sıvı yağ ekleyin.
  • Hazırladığınız köfteleri kaynayan suyun içine alın. Tencere kaynamaya başlayınca ocağı yarım ayara alıp 5-6 dakika kaynatın ve sonra suyunu süzün.
  • Çok uzun süre ve hızlı ateşte kaynatırsanız köfteleriniz dağılabilir buna dikkat edin. Pişen gıllor köftesini sıcak sıcak tabağa alıp üzerine yoğurt ve soğanlı yağı döküp servis edin.

AFİYET OLSUN

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