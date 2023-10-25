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PİSİ PİSİ TATLISI TARİFİ - Evde Pisi pisi tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Üzerindeki mükemmel sosuyla tatlı saatlerinin vazgeçilmezi Pisi pisi tatlısı, yiyenlerin damağında tadını bırakan bir tatlı olmaya devam ediyor. Pratik yapılışıyla Pisi pisi tarifi vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Pisi pisi tatlısı nasıl yapılır? İşte Pisi pisi tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 23:32
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PİSİ PİSİ TATLISI TARİFİ - Evde Pisi pisi tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

PİSİ PİSİ TATLISI TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak tadına uyan bu tatlı gün tatlılarının, çay saatlerinin vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. İşte Pisi pisi tatlısı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Pisi pisi nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket kedi dili bisküvi

Vişne sosu için;

  • 2 Yemek kaşığı şeker
  • 1/2 Su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı vişne

Krokan için;

  • 2 yemek kaşığı fındık
  • 1 su bardağı şeker

Üzeri için;

  • Antep Fıstığı

Yapılışı:

  • Öncelikle muhallebi ile başlayalım.
  • Vanilya ve tereyağ hariç tüm malzemeleri tencereye alıp çırpma teli ile iyice karıştıralım .
  • Ardından ocağa alıp kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim.
  • Fokurdayıp kıvam alınca altını kapatıp tereyağ ve vanilyayı ekleyelim.
  • Bu sırada borcama süte batırıp ıslattığımız kedi dillerini sıkı sıkı dizelim.
  • Dizme işlemi bitince hazırlamış olduğumuz muhallebiyi üzerine döküp yayalım.
  • Tatlımız kenarda soğukken vişne sosunu hazırlayalım.
  • Sos için tüm malzemeleri küçük bir tencereye alıp karıştıralım.
  • Ocağın altını açalım sos kıvam alana kadar karıştırıp kaynatalım.
  • Ardından muhallebinin üstüne sosu dökelim, ılıyınca buzdolabına kaldıralım

AFİYET OLSUN

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