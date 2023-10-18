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UMM ALİ TATLISI TARİFİ - Evde Umm Ali nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Mısır'ın gözde tatlılarından biri olan Umm Ali, tatlı ihtiyacını fazlasıyla karşılayan bir tarif olarak biliniyor. İçerisinde Antep fıstığı, badem kullanılan tatlı oldukça seviliyor. Peki Umm Ali Tatlısı nasıl yapılır? İşte Umm Ali tatlısının tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 17:31 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 17:50
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UMM ALİ TATLISI TARİFİ - Evde Umm Ali nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

UMM ALİ TATLISI TARİFİ - Mısır yöresine ait meşhur bir tatlı olan Umm Ali tatlısı, damak çatlatmaya devam ediyor. Herkesin damak tadına uyan bir lezzet olan Umm Ali tatlısı, son zamanlarda en çok aranan tatlı tariflerinin arasında yer aldı. İşte Umm Ali tatlısının tarifi, yapılışı ve püf noktaları...

Umm Ali Tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 8 adet sade kruvasan
  • 1 litre Süt
  • 500 ml Krema
  • 150 g toz şeker
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 adet çubuk vanilya
  • 100 g kuru üzüm
  • 50 g file badem
  • 75 g Antep fıstığı içi
  • 50 g Hindistan cevizi

Yapılışı:

  • Fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın.
  • Kruvasanları gelişi güzel parçalara ayırın ve fırına uygun geniş bir borcam veya toprak kaseye yerleştirin.
  • Bu esnada süt, krema, toz şeker, çubuk tarçın ve vanilyayı bir tencereye alın. Bu aşamada dilerseniz az miktarda toz kakule ekleyebilirsiniz. Bu malzemeleri kısık ateşte ısıtarak kaynama noktasına getirin ama kaynatmayın!
  • Borcama koyduğunuz kruvasanların üzerine kuru üzüm, badem ve Antep fıstıklarının bir kısmını serpiştirin.
  • Isıttığınız süt karışımının ½'sini kruvasanların üzerine dökerek ıslatın.
  • Tekrar kalan malzemelerden kuru üzüm, badem ve Antep fıstıklarını serpiştirin ve kalan ½ süt karışımını da üzerine dökün. Süt oranı gözünüze fazla gelmesin, fırına koyacağınız için yoğunlaşacaktır.
  • Tatlınızı hazırladığınız kalıbı ısıttığınız fırına yerleştirin ve 15 dakika pişirin.
  • Umm Ali'nin üzerini Hindistan cevizi ve dilediğiniz kuru meyvelerle süsleyebilir, vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.

Püf noktaları:

  • Bu tatlıyı kruvasan yerine milföy hamuruyla da yapabilirsiniz

AFİYET OLSUN

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