TAAMEYA TARİFİ - Evde pratik Taameya nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları...

TAAMEYA TARİFİ - Kuru bakla ile yapılan Taameya. Mısır'ın gözde yemeklerinden biri. Lezzetini unutturmayacak bir tarif olan Taameya, tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Taameya nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 su bardağı bölünmüş bakla fasulyesi

1 kırmızı soğan

Taze maydanoz

Taze kişniş

Taze dereotu

3 diş sarımsak

Yarım çay miktarı öğütülmüş kişniş

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay miktarı öğütülmüş kimyon

1 su bardağı susam (İsteğe bağlı)

Kızartmak için veya gerekli gibi 1 litre sıvıyağ

Yapılışı:

Fava fasulyelerini büyük bir kaseye yerleştirin ve üzerini birkaç inç su ile örtün. 8 saatten bir geceye kadar bekletin. Boşaltmak.

Islatılmış bakla, kırmızı soğan, maydanoz, kişniş, dereotu, sarımsak, kişniş, tuz ve kimyonu bir mutfak robotunda birleştirin; hamur benzeri bir kıvama gelinceye kadar işleyin.

Bir tavayı orta ateşte ısıtın. Susam tohumlarını ekleyin; ara sıra karıştırarak, kızarana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Büyük bir tabağa aktarın.

Bakla karışımını yaklaşık 50 top haline getirin. Kaplamak için topları susam tohumlarında yuvarlayın.

Büyük bir tencerenin 1/4'ünü yağla doldurun; orta ateşte ısıtın. Bakla toplarını, parti başına 3 ila 5 dakika olmak üzere, altın rengi kahverengi olana kadar gruplar halinde kızartın. Kağıt havluların üzerine boşaltın.

AFİYET OLSUN