TAAMEYA TARİFİ - Evde pratik Taameya nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları...

TAAMEYA TARİFİ - Kuru bakla ile yapılan Taameya. Mısır'ın gözde yemeklerinden biri. Lezzetini unutturmayacak bir tarif olan Taameya, tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Taameya nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2 su bardağı bölünmüş bakla fasulyesi
- 1 kırmızı soğan
- Taze maydanoz
- Taze kişniş
- Taze dereotu
- 3 diş sarımsak
- Yarım çay miktarı öğütülmüş kişniş
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay miktarı öğütülmüş kimyon
- 1 su bardağı susam (İsteğe bağlı)
- Kızartmak için veya gerekli gibi 1 litre sıvıyağ
Yapılışı:
- Fava fasulyelerini büyük bir kaseye yerleştirin ve üzerini birkaç inç su ile örtün. 8 saatten bir geceye kadar bekletin. Boşaltmak.
- Islatılmış bakla, kırmızı soğan, maydanoz, kişniş, dereotu, sarımsak, kişniş, tuz ve kimyonu bir mutfak robotunda birleştirin; hamur benzeri bir kıvama gelinceye kadar işleyin.
- Bir tavayı orta ateşte ısıtın. Susam tohumlarını ekleyin; ara sıra karıştırarak, kızarana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Büyük bir tabağa aktarın.
- Bakla karışımını yaklaşık 50 top haline getirin. Kaplamak için topları susam tohumlarında yuvarlayın.
- Büyük bir tencerenin 1/4'ünü yağla doldurun; orta ateşte ısıtın. Bakla toplarını, parti başına 3 ila 5 dakika olmak üzere, altın rengi kahverengi olana kadar gruplar halinde kızartın. Kağıt havluların üzerine boşaltın.
AFİYET OLSUN