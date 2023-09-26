YUKGAEJANG TARİFİ | 🍜 Yukgaejang malzemeleri, yapılışı, püf noktaları (Kore usulü baharatlı çorba)

YUKGAEJANG TARİFİ | Genellikle soğuk havada tüketilen ve bağışıklığı sağlamlaştırdığı düşünülen bol acılı Yukgaejang, Türk mutfağında da en çok tercih edilen Güney Kore lezzetleri arasında yer alıyor. Pğirinç ve turşu gibi malzemelerle servis edilen Yukgaejang'ı evinde denemek isteyenler için Yukgaejang malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

YUKGAEJANG MALZEMELERİ

300 gram ince dilimlenmiş dana eti veya tavuk göğsü

1 büyük soğan, doğranmış

3 diş sarımsak, doğranmış

1 havuç, ince şeritler halinde doğranmış

1 yeşil biber, ince dilimlenmiş

1 kırmızı biber, ince dilimlenmiş

1 tatlı kaşığı acı biber tozu (isteğe bağlı olarak miktarı artırabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı bal

8 su bardağı tavuk veya dana et suyu (veya sıcak su)

YUKGAEJANG YAPILIŞI

🍜 Geniş bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. Doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.

🍜 Et dilimlerini ekleyin ve etler renk değiştirip hafifçe kahverengileşene kadar kavurun.

🍜 Acı biber tozu, toz biber ve tuzu ekleyin, karıştırın.

🍜 Havuç, yeşil biber ve kırmızı biberi ekleyin. Birkaç dakika daha soteleyin.

🍜 Sırasıyla soya sosu, susam yağı ve balı ekleyin. Karışımı iyice karıştırın.

🍜 Tavuk veya dana et suyunu (veya sıcak suyu) ekleyin. Kaynamaya başlayana kadar ısıtın.

🍜 Kaynadıktan sonra ısıyı azaltın ve yaklaşık 20-25 dakika boyunca yavaşça kaynatın. Tüm malzemeler iyice pişene kadar devam edin.

🍜 Servis yaparken, sıcak çorbayı kaselere dökün ve isteğe bağlı olarak haşlanmış pirinçle veya turşu ile servis yapın.

YUKGAEJANG PÜF NOKTALARI

Yukgaejang çorbası geleneksel olarak baharatlı ve acı bir tada sahiptir, bu yüzden acı biber tozu miktarını tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.