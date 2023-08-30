Haberler Yemek Tarifleri YUFKALI BÜRYAN TARİFİ | Yufkalı büryan nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

YUFKALI BÜRYAN TARİFİ | Yufkalı büryan nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Eskişehir'in meşhur lezzeti yufkalı büryan, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Anadolu lezzeti yufkalı büryanı evinde yapmak isteyenler için yufkalı büryan tarifi, malzemeleri yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:10
YUFKALI BÜRYAN TARİFİ | Yufkalı büryan nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
YUFKALI BÜRYAN TARİFİ | Eskişehir'in meşhur lezzetlerinden olan ve Anadolu'dan çıkıp tüm Türkiye'yi hatta dünyayı kendisine hayran bırakan yufkalı büryan, sofraların popüler yemekleri arasında yerini aldı. Peki yufkalı büryan nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

YUFKALI BÜRYAN NASIL YAPILIR?

Yufkalı büryan malzemeleri:

  • 1 bütün piliç
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 adet soğan
  • 2 su bardağı pirinç
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • Bir avuç badem (isteğe göre)
  • Tuz karabiber

Hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı terayağ
  • Tuz

Arası için:

  • 50 gr tereyağ

Yufkalı büryan yapılışı:

  • Piliç haşlanarak, kemiklerinden ayrılarak, iri olarak parçalanır.
  • Diğer tarafta tereyağda önce bademler kızartılarak bir tabağa alınır. Sonra soğan aynı yağda sarartılır. Haşlanmış pirinç ilave edilerek 1-2 dakika karıştırılır.
  • 3 bardak tavuk suyu ilave edilir. Pilav gibi pişirilir.
  • Suyunu çekince üzerine, kavrulan iç malzeme eklenir. (et, badem, baharat).

Hamurun hazırlanışı:

  • Bir kap içinde tereyağ ile hamurun diğer malzemeleri birleştirip yoğrulur.
  • Yoğrulan hamur baklava usulü nişasta ve un ile tek tek açılarak ve araları yağlanarak 4 yufka tepsiye kenarları taşırılarak döşenir.
  • Ortasına hazırlanan iç konur.
  • Diğer 4 yufka buruşturularak, üstüste yağlanarak konur.
  • Alttan taşırılan yufkalar kenarları kıvrılarak kapatılır. Üzeri yağlanır.
  • Sıcak fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirilir.
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte temsilcimizi bekleyen Şampiyonlar Ligi grubu
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Hedef Türkiye Yüzyılı!
İngiliz devinden Ferdi bombası!
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tahinli kabak tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Balaban köftesi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 31 AĞUSTOS | Aldın Aldın'da bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri!
30 AĞUSTOS İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
30 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Twente maçı kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Twente maçı kafilesi açıklandı! 11:40
Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı! Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı! 11:37
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! 11:37
AEK - Antwerp maçı saat kaçta? AEK - Antwerp maçı saat kaçta? 11:10
PSV - Rangers maçı saat kaçta? PSV - Rangers maçı saat kaçta? 11:00
Kopenhag - Rakow maçı saat kaçta? Kopenhag - Rakow maçı saat kaçta? 10:57
Daha Eski
Spor camiasından Zafer Bayramı mesajları Spor camiasından Zafer Bayramı mesajları 10:31
İngiliz devinden Ferdi bombası! İngiliz devinden Ferdi bombası! 10:23
G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor! G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor! 10:05
Batshuayi F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı... Batshuayi F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı... 09:54
Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! 09:41
G.Saray maçının ardından flaş sözler! G.Saray maçının ardından flaş sözler! 09:19