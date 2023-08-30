YUFKALI BÜRYAN TARİFİ | Yufkalı büryan nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

YUFKALI BÜRYAN NASIL YAPILIR?
Yufkalı büryan malzemeleri:
- 1 bütün piliç
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 2 adet soğan
- 2 su bardağı pirinç
- 4 su bardağı tavuk suyu
- Bir avuç badem (isteğe göre)
- Tuz karabiber
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı terayağ
- Tuz
Arası için:
- 50 gr tereyağ
Yufkalı büryan yapılışı:
- Piliç haşlanarak, kemiklerinden ayrılarak, iri olarak parçalanır.
- Diğer tarafta tereyağda önce bademler kızartılarak bir tabağa alınır. Sonra soğan aynı yağda sarartılır. Haşlanmış pirinç ilave edilerek 1-2 dakika karıştırılır.
- 3 bardak tavuk suyu ilave edilir. Pilav gibi pişirilir.
- Suyunu çekince üzerine, kavrulan iç malzeme eklenir. (et, badem, baharat).
Hamurun hazırlanışı:
- Bir kap içinde tereyağ ile hamurun diğer malzemeleri birleştirip yoğrulur.
- Yoğrulan hamur baklava usulü nişasta ve un ile tek tek açılarak ve araları yağlanarak 4 yufka tepsiye kenarları taşırılarak döşenir.
- Ortasına hazırlanan iç konur.
- Diğer 4 yufka buruşturularak, üstüste yağlanarak konur.
- Alttan taşırılan yufkalar kenarları kıvrılarak kapatılır. Üzeri yağlanır.
- Sıcak fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirilir.