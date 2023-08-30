KABAK TATLISI TARİFİ | Tahinli kabak tatlısı nasıl yapılır? - Tahinli kabak tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KABAK TATLISI TARİFİ | Kış mevsiminin ortalarına gelinmesiyle birlikte olgunlaşmış tupturuncu balkabakları, tezgahlardak, yerlerini aldı. Adapazarı, Antalya, Aydın ve Hatay'da farklı türlerde, balkabağı, helvacı kabağı ya da kestane kabağıyla yapılan kabak tatlısının tarifi, son zamanların en sık aratılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki balkabağı tatlısı nasıl yapılır? İşte Kabak tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

BALKABAĞI TATLISI NASIL YAPILIR?

KABAK TATLISI MALZEMELERİ

🔸2 kg balkabağı

🔸3 su bardağı toz şeker (kabağın cinsine göre değişir, tatsız ise daha fazla şeker eklenebilir)

🔸1 su bardağı dövülmüş ceviz

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KABAK TATLISI YAPILIŞI

⭕Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın.

⭕Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde, dilediğiniz uzunlukta doğrayın.

⭕Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin.

⭕2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok.

⭕Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

⭕Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir.

KABAK TATLISI PÜF NOKTALARI

📍Kabakları dillimledikten sonra şeker ile birlikte 1 gece aynı tencerede bekletilmelidir.

📍Kabakları pişirirken su eklemenize gerek yoktur.

📍Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz.

📍Kabak tatlınızı fırında pişirerek de çok hoş bir tat elde edebilirsiniz.