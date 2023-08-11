HELATİYE MUHALLEBİSİ TARİFİ | Helatiye Muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HELATİYE MUHALLEBİSİ TARİFİ | Osmanlı mutfağından günümüze gelen, damla sakısı ve gül suyu esansıyla damak çatlatan bir lezzet olan helatiye muhallebisi, sıcak yaz günlerinin en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Peki Helatiye Muhallebisi nasıl yapılır? Helatiye muhallebisi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

HELATİYE MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Helatiye Muhallebisi Malzemeleri:

Muhallebi için;

1,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı nişasta

2 parça damla sakızı

Şerbeti için;

4 su bardağı su

3.5 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı gül suyu

1 çay bardağı nar tanesi

1 çay bardağı soyulmuş badem

2/3 çay bardağı soyulmuş antep fıstığı

1 çay bardağı doğranmış kuru kayısı

Helatiye Muhallebisi Yapılışı: