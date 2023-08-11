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HELATİYE MUHALLEBİSİ TARİFİ | Helatiye Muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Osmanlı'nın en sevilen lezzetlerinden olan ve içindeki envai çeşit malzemeyle büyük küçük herkesin severek yediği, hem hafif hem pratik helatiye muhallebisinin yapılışı, en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki Helatiye Muhallebisi nasıl yapılır? İşte helatiye muhallebisi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:20
HELATİYE MUHALLEBİSİ TARİFİ | Helatiye Muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HELATİYE MUHALLEBİSİ TARİFİ | Osmanlı mutfağından günümüze gelen, damla sakısı ve gül suyu esansıyla damak çatlatan bir lezzet olan helatiye muhallebisi, sıcak yaz günlerinin en sevilen tatlıları arasında yer alıyor. Peki Helatiye Muhallebisi nasıl yapılır? Helatiye muhallebisi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

HELATİYE MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?

Helatiye Muhallebisi Malzemeleri:

Muhallebi için;

  • 1,5 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 2 parça damla sakızı

Şerbeti için;

  • 4 su bardağı su
  • 3.5 su bardağı toz şeker
  • Yarım çay bardağı gül suyu
  • 1 çay bardağı nar tanesi
  • 1 çay bardağı soyulmuş badem
  • 2/3 çay bardağı soyulmuş antep fıstığı
  • 1 çay bardağı doğranmış kuru kayısı

Helatiye Muhallebisi Yapılışı:

  • Şerbet için şeker, su ve gül suyunu tencereye alın ve orta ateşte kaynatın. Soğumaya bırakın.
  • Süt, şeker ve damla sakızını tencereye alıp kaynamaya bırakın. Nişasta ve suyu iyice karıştırıp ince ince süte ekleyin ve muhallebi kıvamında pişirin.
  • Karışımı su ile ıslatılmış kare bir kabın içerisine yayın. 2 saat buzdolabında beklettikten sonra küp şeklinde doğrayın. Servis kaplarına şurubu paylaştırın.
  • Küp doğranmış muhallebi, kayısı, nar, badem ve fıstık ekleyip hafif karıştırın ve servis yapın. İsteğe göre buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.
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