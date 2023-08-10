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GİRİT KABAĞI TAVA TARİFİ | Girit kabağı tava nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Klasik zeytinyağlılardan sıkılanlar için hem hafif hem de damak çatlatan bir lezzet olan Girit Kabağı tava tarifi, en güzel alternatifler arasında yer alıyor. Diyette olanların da tüketebileceği Girit kabağı tava için arama motorlarında araştırılan 'Girit kabağı tava nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:30
GİRİT KABAĞI TAVA TARİFİ | Girit kabağı tava nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

GİRİT KABAĞI TAVA TARİFİ | Zeytinyağlı severler için farklı bir tarif önerisi olan, diyettekilerin dahi yiyebileceği kadar hafif, misafirlere sunulacak kadar lezzetli bir tarif olan Girit kabağı tava, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Ege'nin en sevilen lezzetleri arasında gösterilen Girit kabağı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik.

GİRİT KABAĞI TAVA NASIL YAPILIR?

Girit Kabağı Tava Malzemeleri:

  • 4 adet Girit kabağı
  • Yarım limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı kadar saf zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Dereotu
  • Tuz

Girit Kabağı Tava Yapılışı:

  • Kabakları yıkayıp, alacalı bir şekilde soyun. İkiye bölün ve elma dilimi doğrar gibi doğrayın.
  • Bir kaba kabakları koyup üstünü geçecek kadar su ekleyip, yarım limon suyu ve nar ekşisini ekleyin.
  • 10 dk kadar suda bekletin.
  • Pirinci yıkayıp, süzün.
  • Soğanları yemeklik doğrayıp, az sıvı yağda kavurun.
  • Dilimlediğiniz sarımsakları ekleyin ve kavurun.
  • Kabakları ekleyin.
  • Tuzu, şekeri, pirinci ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
  • 5 dk kendi suyunda kaynasın.
  • Yarım çay bardağı kadar sıcak su ekleyip, kapağını kapatın ve pişmeye bırakın. Arada bir bakın, karıştırın ve kabaklar yumuşayana ve pirinç pişene kadar pişirin.
  • Altını kapatıp doğranmış dereotunu ekleyip, tekrar hafifçe karıştırın.
  • Soğuyunca servis yapın.
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