GİRİT KABAĞI TAVA TARİFİ | Girit kabağı tava nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

GİRİT KABAĞI TAVA TARİFİ | Zeytinyağlı severler için farklı bir tarif önerisi olan, diyettekilerin dahi yiyebileceği kadar hafif, misafirlere sunulacak kadar lezzetli bir tarif olan Girit kabağı tava, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Ege'nin en sevilen lezzetleri arasında gösterilen Girit kabağı tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik.

GİRİT KABAĞI TAVA NASIL YAPILIR?

Girit Kabağı Tava Malzemeleri:

4 adet Girit kabağı

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı pirinç

3 yemek kaşığı kadar saf zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

Dereotu

Tuz

Girit Kabağı Tava Yapılışı: