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HAMSİLİ PİLAV TARİFİ - Hamsili pilav nasıl yapılır? | Fırında hamsili pilav malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Karadeniz'in en güzel lezzetlerinden hamsili pilavın yapımı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Pilavıyla birlikte ana yemek fırsatı sunan bu hazırlaması kolay ve damak çatlatan lezzet için arama motorlarında araştırılan Hamsili pilav nasıl yapılır? | Fırında hamsili pilav malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları konularını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 14:30
HAMSİLİ PİLAV TARİFİ - Hamsili pilav nasıl yapılır? | Fırında hamsili pilav malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ | Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan hamsili pilav, yöresel bir lezzet olmaktan çıkarak tüm ülkeye yayılmasının ardından vatnadaşlar tarafından tarifi en çok araştırılan yemekler listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki Hamsili pilav nasıl yapılır? İşte fırında hamsili pilav malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

FIRINDA HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

HAMSİLİ PİLAV MALZEMELERİ

  • 1,5 kilo hamsi
  • 3 adet soğan (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı yenibahar
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Maydanoz
  • 2 su bardağı sıcak su (pilav için)
  • Tereyağı
  • Sıvı yağ

HAMSİLİ PİLAV YAPILIŞI

  • Hamsiler güzelce ayıklanır ve kılçıkları temizlenip yıkanır.
  • Hamsiler suda bekletilir ve tuz, limon suyu eklenir. Bu sayede hamsi kokusu pilava sinmez. En az 20 dakika.
  • Kuş üzümleri bir kaseye alınıp ılık suda bekletilir.
  • Pirinçler yıkanıp sıcak suda tuz eklenip bekletilir.
  • Tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyulur. Soğanlar eklenip kavrulur.
  • Fıstıklar eklenip kavurmaya devam edilir.
  • Kuş üzümlerinin suyu süzülür ve tencereye eklenir.
  • Karabiber, yenibahar, tuz eklenir.
  • Pirinçler eklenip suyu da eklenip kısık ateşte pişirilir.
  • Pişince maydanoz eklenip karıştırılır.
  • Borcam tereyağıyla iyice yağlanır ve hamsiler dizilir.
  • İç harcı eklenip gene hamsi dizilir.
  • Üzerine çok az sıvı yağ dökülür.
  • 180 derece fırında 25 dakika kızarana kadar pişirilir.

HAMSİLİ PİLAV PÜF NOKTALARI

  • Kılçıklarını tamamen ayıkladığınız hamsileri bol suda yıkayıp fazla sularını süzdükten hatta kuruladıktan sonra pilav yapımında kullanın.
  • Isıya dayanıklı fırın kaplarında hamsili pilavı porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz.

__AFİYET OLSUN__

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