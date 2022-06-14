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SOĞUK ÇORBA NASIL YAPILIR? | Ayran aşı çorbası tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktası!

Yaz aylarında içenlerin içini ferahlatacak lezzetli bir çorba tarifi arayanlar, soğuk çorbanın nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Birçok sofranın vazgeçilmezi olan ayran aşı çorbasının malzemeleri ve yapılışı gündemde yerini alırken; soğuk ayran aşı çorbasının püf noktaları ve detayları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 17:11 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 17:30
SOĞUK ÇORBA NASIL YAPILIR? | Ayran aşı çorbası tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktası!

Soğuk çorba tarifi ve yapılışı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte gündemde yerini aldı. Damak zevkine düşkün binlerce kişi soğuk ayran aşı çorbasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte lezzetli, pratik ve ferahlatıcı soğuk ayran aşı çorbasına dair püf noktalar...

SOĞUK ÇORBA (AYRAN ÇORBASI) TARİFİ

  • 3 su bardağı haşlanmış yarma
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 3 su bardağı susuz yoğurt
  • 1 su bardağı soğuk su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kuru nane ya da bir tutam taze nane
  • 1 çay kaşığı pul biber
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SOĞUK ÇORBA (AYRAN AŞI ÇORBASI) NASIL YAPILIR?

Yarmaları yıkadıktan sonra düdüklüde pişirin ve soğutun. (İsteğe göre normal tencerede de pişirebilirsiniz ama düdüklü tencere zaman kazandıracaktır.)
Derin bir kapta yoğurdu ve suyu iyice karıştıralım, koyu ayran kıvamını alınca yarma ve haşlanmış nohutu da ekleyip, üzerinizi dilediğiniz gibi süsledikten sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

SOĞUK ÇORBANIN PÜF NOKTASI:

Yarma ve nohut iyice soğuduktan sonra eklenmelidir, pişirdikten sonra sıcakken eklenirse yoğurt kesilir.

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