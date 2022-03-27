KARADENİZ PİDESİ TARİFİ | Türk yemekleri Oscar Ödül Töreni'nde: Karadeniz pidesi nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Evde pide tarifi...

Oscar Ödül Töreni'nin ardından gerçekleşen partinin menüsünde Türk Mutfağı yerini aldı. Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinden biri olan Karadeniz pidesi, gündem oldu. 'Karadeniz pidesi nasıl yapılır, malzemeleri nedir?' sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ederken; Karadeniz pidesinin tarifi ve püf noktası haberimizde...

🍴KARADENİZ PİDESİ TARİFİ

Karadeniz Pidesi İçin Gerekli Malzemeler:

Hamuru İçin:

👉4 su bardağı un

👉1 paket instant maya

👉1 yemek kaşığı şeker

👉1 tatlı kaşığı tuz

👉Ilık su ( yaklaşık 1 su bardağı)



İç Malzemesi İçin:

👉300 gram kıyma

👉1 adet biber

👉2 adet domates

👉1 adet soğan

👉1 yemek kaşığı sulu yoğurt

👉1 tatlı kaşığı salça

👉1 adet yumurta sarısı

👉Kimyon

👉Karabiber

👉Tuz

Üzeri İçin:

👉2 adet yumurta

🍴KARADENİZ PİDESİ NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM KARADENİZ PİDESİ YAPILIŞI)

1 su bardağı ılık suyu, yoğurma kabına dökün ve üzerine maya ve şekeri ekleyip, karıştırın, 4 su bardağı unu da ekleyip yoğurmaya başlayın.

1 su bardağı kadar ılık suyu, bir kaseye koyun, ellerinizi ıslatıp yoğurmaya devam edin.

Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar bu işlemi sürdürün.

Hamuru mayalanmaya bırakın ve hamur mayalanırken iç harcını hazırlamaya başlayın.

Domatesi, biber ve soğanı rondodan geçirin. Bir kapta kıymayı, doğranan yeşil biber, rondodan geçirdiğiniz soğan ve domatesi karıştırıp, baharatları ekleyip harmanlayın.

Mayalanan hamuru, bezelere ayırın ve zemine un serpip ince uzun olacak şekilde açmaya başlayın.

Açtığınız hamur hazır hale gelince üzerine kıymalı harcı yayın ve kenarlarını üzerine doğru kapatın.

Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt kooyun ve hazırladığınız bezeyi yerleştirin. Diğer hamur bezelerine de aynı işemi uygulayın.

Son aşamada, yumurta sarısını ve yoğurdu karıştırın ve pidenin kenarlarına sürün.

Hazırladığıınız pideleri 180 derece fırında pişirin.

Kenarları hafif kızarmaya başlayınca, iyice çırptığınız yumurtalardan kaşıkla alıp kıymaların üzerine yayın ve tekrar fırına verin.

Pidenin yumurtası da pişince, sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

🍴KARADENİZ PİDESİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Hamurunuzu kış aylarında mayalandırıyorsanız mayalanması biraz daha üzün sürebilir. Bu nedenle, işlemi hızlandırmak için fırının mayalandırma programını kullanabilir ya da fırını 100 derecede 5 dakika ısıtıp hamurunuzu üzeri kapalı bir biçimde fırında mayalandırabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey hamurunuzun üzerini kapatmak olacaktır. Aksi takdirde hamurunuz kuruyabilir.