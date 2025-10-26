Yürek savaşçıları!

Bu sezon Trabzonspor'un maçlarını izlemek büyük keyif!

Çünkü kadroya bakıyorsunuz;

Onana, Oulai, Onuachu, Zubkov, Folcarelli ve Augusto gibi kıvrak, savaşçı ve zeki oyuncular var.

Sahada yüreği ile oynayan oyuncular bunlar. Papara Park tribünlerini uzun bir aradan sonra bu kadar coşkulu ve dolu gördük.

Eyüpspor karşısında maça tahrip gücü yüksek bir ön alan baskısı ile başlayan Trabzonspor, ilk çeyrekte golü buldu.

Fakat sonrasında sahada dramatik ve üzücü bir olay yaşandı. Luccas Claro ağır bir sakatlık geçirdi.

Allah hiçbir oyuncuya sakatlık yaşatmasın.

Geçmiş olsun Claro! İnşallah sahalara çok erken dönersin.



İlk yarının sonra bölümünde Eyüpspor, Trabzonspor kalesinde etkili oldu. Bu dakikalarda Onana sahneye çıktı.

Kamerunlu kaleci, 39'da üst üste muazzam iki kurtarış birden yaparak Trabzonspor'un soyunma odasında önde gitmesini sağladı.

İkinci yarıya çok daha iyi başlayan Trabzonspor, maçı tek kaleye çevirdi.

Üs üste pozisyonlar buldu.

Kanatları iyi kullandı.

Ancak sahada bordo-mavi forma giymiş bir futbolcu vardı ki, izlerken gözlerimizin pası silindi yine. O futbol cambazının ismi Oulai idi.

51. dakikada orta alandan topu aldı, Eyüpsporlu oyuncular onu durduramadı.



Topla giderken içine Messi kaçmış gibiydi. Kıvrak çalımları ile ceza sahasına girerken, beline doladığı Eyüpsporlu oyuncular çaresizce filelerin dalgalanmasını izlediler.

İşte o süper golün kahramanı Oulai idi. Belki de sezonun en güzel golünü attı Oulai.

Bu oyuncuyu keşfedip Trabzonspor'a kazandıran futbol adamına teşekkür etmek lazım.

Trabzonspor, tabelayı 2-0'a getirdikten sonra çok hızlı oynadı.

Rakip ceza sahasında önemli işler yaptı.

Onuachu çok hareketli ve çalışkandı.

Belki gol atamadı ama Trabzonspor'un önde kalmasını sağladı.

Folcarelli ise Trabzonspor'un adeta Torreira'sı oldu. Orta sahada tam bir arı, tam bir atom karınca.

Her hafta daha iyiye gidiyor.



Trabzonspor belki 90 dakika etkili bir futbol oynayamıyor ama vites yükselttiği dakikalarda hemen golü buluyor.

Bu takım her hafta üzerine koyarak gidiyor. Önemli olan eksikler varken bile kazanabilmek. Trabzonspor da bunu yapıyor.

Bir seri yakaladı bordo-mavililer.

Artık şampiyonluk yarışında Trabzonspor da var.

Fatih Tekke'yi de tebrik etmek gerekir. Bu genç kadro ile büyük işler başardı şu ana kadar.

Bu yönetime, bu hocaya ve bu takıma tam destek vermek lazım.

Trabzonspor kenetlenirse, neler yapabileceğini geçmiş yıllarda gösterdi.

Eyüpspor ise Orhan Ak ile kendini bulmuş. Özellikle Mujakiç savunmada çok çalıştı, savaşçı futbolu ile dikkat çekti.

Dün kaybettiler ama ligde ilerleyen haftalarda çok can yakarlar.