Copperfield Ronaldo!

Transfer dönemlerinde zaman zaman transfer sihirbazları ortaya çıkar. Ama bu seferki transfer sihirbazı 'Copperfield' gibi. Sanki büyülü bir pazarlık gücü ve ikna kabiliyeti var Erden Timur'un. Tabii ki Başkan Dursun Özbek vizyonunu da unutmamak gerek! 'Uçak ve çilek' emojilerini Türk transfer literatörüne kazandıran başkandır Dursun Özbek! Gelelim bu transferlerin perde arkasında yaşananlara... Okan Buruk istedi, Dursun Özbek mührü bastı, Erden Timur işi bitirdi. Nasıl mı? İşte böyle: Erden Timur, Porto'nun dünya yıldızı Oliveira'yı Avrupa devlerinin elinden kaptı. Hem de Porto 10 milyon euro isterken; 3 milyon euro'ya Oliveira'ya sarı-kırmızı formayı giydirdi. Sonra Seferovic, Mertens ve Torreira transferleri ile dağı devirdi; imkansızı başardı. Dubois ve Midtsjö transferleri de nokta atışı... Paranın gücünün yetmediği yerde yöneticilik başarısını ve ikna kabiliyetini devreye sokarak Lucas Torreira için 20 milyon euro isteyen Arsenal'i 6 milyon euro'ya ikna etti. Mertens için Juventus 5 milyon euro nakit teklif etmişti ama Belçikalı golcü, 'Hayır ben Galatasaray'a gidiyorum' dedi. Hem de her şey dahil yıllık 3 milyon 950 bin euro'ya! Diğer transfer sihirbazları gibi Galatasaray'a kazandırdığı dünya yıldızları ile boy boy fotoğraflar çektirerek, reklamını yapmak yerine hep perde arkasında kalmayı tercih etti Erden Timur...



'Yok yahu gelmez! Galatasaray ancak kramponlarını alır' denilen Mertens ve Torreira artık Galatasaray'da. Tam 20 gün boyunca Milano'da büyük bir gizlilik içinde Torreira ve Mertens transferlerinde engelleri bir bir aştı Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur! İş bitip iki çileği getirecek özel uçak Milano'da hazır beklerken Arda Turan uçaktan fotoğraflar verdi medyaya. Ama Arda Turan'ın Mertens ve Torreira transferlerinde en ufak bir katkısı ve ilgisinin olmadığı bilgisi geldi. Ama ortada büyük bir başarı vardı ve bu başarıdan kendine pay çıkarmak isteyenler birbirleri ile yarışıyordu o anlarda! Dünya yıldızlarını bir bir Galatasaray'a kazandıran Erden Timur ise hep perdenin arkasında kaldı. H H H

Hatta Mertens ve Torreira pazar günü (02.00'de) İstanbul'a indiği anlarda yaklaşık 15 bin Galatasaray taraftarı karşıladı iki dünya yıldızını. Erden Timur yine görüntü vermedi. Bir başka dünya yıldızının (çileğin) işini bitirmek için tekrar yola koyuldu. Erden Timur'un hedefinde bu kez Alexis Sanchez var! Edindiğim bilgi şu; İnter ile yollarını ayırmaya karar veren Sanchez de yıllık 3 milyon euro karşılığında Galatasaraylı olmak üzere! Bu arada Erden Timur'u bir kez bile görmedim. Telefon görüşmem de olmadı! Ne o beni tanır, ne de ben onu! Ama Galatasaray'ın transferlerini yakından takip ettim. Transferlerde adeta suda ateş yaktığı için, imkansızı başardığı için hakkını teslim etmek istedim. Transferlerde paranın gücü kadar, pazarlık gücünün, duruşun, sunumun ve ikna kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi.



Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur; Porto'dan 10 milyon euro'luk Oliveira'yı 3 milyon euro'ya, Benfica'dan Seferovic'i 1 milyon euro'ya (kiralık), Arsenal'in 20 milyon euro istediği Torreira'yı 6 milyon euro'ya, Juventus'un 5 milyon euro nakit verdiği Mertens'i her şey dahil 3 milyon 950 bin euro'ya Galatasaray'a kazandırdı Erden Timur'un hedefinde bir bomba isim daha var: Alexis Sanchez! Şilili süper yıldız da bitmek üzere! Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı Cristiano Ronaldo bile o uçaklardan inebilirdi. Çünkü yapılan görüşmede Şampiyonlar Ligi şartını masaya koymuş Portekizli dünya yıldızı.