Lut Çölü’nde miyiz? Bir maç 2 gün sürer mi?

Süper Lig'de ilk haftayı geride bıraktık. Geçen hafta ligler başlamadan, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendim.

Maçların çok geç başladığının altını çizdim. Gazete ve televizyon yayıncılığı açısından çok zor durumda kalacağımızı belirttim.

Ama yıllardır hep söylediğimizle kalıyoruz maalesef!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futboluna büyük hizmetler edeceğinin sinyallerini vererek göreve başladı.

Ama başta TFF olmak üzere yayıncı kuruluşun, maçların başlama saati ile ilgili daha hassas davranmalarını beklerdik.

TFF Başkanı Büyükekşi, tribünlere seyirci çekebilmek için maçlardan önce özellikle Z kuşağının beğendiği sanatçı konserleri ile ilk haftaya renk katan bir akım başlattı.

Ancakkkk; bu işin medya ayağını bir türlü hesaba katmıyorlar.

Türk futbolunun marka değerinden dem vurup duruyorlar!

Maçları 21.45'te oynatmak mıdır marka değeri....

Şaka gibi, maçlar neredeyse 2 gün sürüyor. Abartmıyorum aynen öyle.

Örnek mi? Alın size örnek!

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı Pazar günü 21.45'te başladı, 23.52'de bitti.

Maçın ilk yarısı 5, ikinci yarısı 7 dakika uzadı. İki kez su molası...

Oyuncu değişikliklerinde, sakatlıklarda geçen ekstra süreler...

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Peki soruyorum şimdi size;

O tribünler nasıl dolacak?

Türkiye'de özellikle büyük takımların maçlarına ailecek gidilmeye başlandı. Bir annebaba, çocuğunu nasıl bu gece yarısı maçlarına götürecek?

Resmen uyku saati.

Futbolcular için de öyle.

22.00'den sonra insan vücudu aktif dinlenmeye geçer. Bütün futbolcuların gerçek performansı o saatte yüzde 15 düşer.

Özellikle de Anadolu'da 21.45 maçlarında tribünler nasıl dolar!

Anadolu'da köylerden, ilçelerden, komşu şehirlerden maçlara gelinir.

Ya dönüşü... Sabaha karşı. Hatta günün ilk ışıkları ile birlikte evlerine dönebilir Anadolu'da bir maça giden taraftarlar.

İstanbul için de öyle...

Dün gece gazeteyi yaptıktan sonra 01:20 gibi iş yerinden çıktım evime gitmek için. TEM otoyolunda öyle bir yoğunluk vardı ki...

Maça giden taraftarlar, sabaha karşı 3'te, hatta 5'te ancak evlerine ulaşmıştır. Çünkü Fenerbahçe'nin dün geceki maçına sadece Kadıköy'den değil, bütün ilçelerden giden taraftarlar vardı. Hatta Edirne, Tekirdağ gibi çevre illerden de...

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Gelelim majör liglere...

Birkaç örnek vereyim:

Serie A'da bu hafta Milan 19.30'da maçını oynayacak.

La Liga'da Celta Vigo 18.00'de sahaya çıkacak.

Premier Lig'de maçlar 14.30'da başlıyor. Manchester City, 17.00'de; Manchester United de 19.30'da maçını oynayacak.

Bundesliga'da ise Bayern Münih'in karşılaşması 18.30'da başlayacak. Bundesliga maçları 16.30'da start alacak.

İlk hafta gece yarısı maçlarını baskıya yetiştirebilmek için bir mucizeye imza attık. Çünkü maç biter bitmez gazetenin baskıya gitmesi gerekiyor.

Ama Trabzonspor'un maçı hariç; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında uzatma anlarında gelen goller nedeniyle o maç sayfalarını yeniden yapmak zorunda kaldık.

Gazetelerin, ülke genelinde ortalama 40 bin satış noktasına ulaşabilmesi için gazete taşıyan araçlar, her gün yaklaşık 5 bin km yol yapıyor.

Yani gece yarısı maçları nedeniyle gazeteyi hazırlayan bizler başta olmak üzere, matbaa çalışanları, gazeteleri satış noktalarına ulaştıran araçlar bir yarış halinde.

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Televizyon yayıncılığı için de aynı şeyler geçerli. Spor programları gece 01.00'de başlıyor, 03.00'te bitiyor. Futbolsever, bu programları nasıl izleyecek? Özellikle de sabah erkenden kalkıp işe gidecekler...

Futbolun marka değerinde yayıncılık tarafı bir AYNA'dır. Çünkü sahadaki aksiyonu gazeteler; ayrıntıları, yorumları ve fotoğrafları ile belgeler.

Televizyonlar da ise görüntüler devreye girer. Özellikle de sponsor firmalar için işin yayıncılık tarafı çok önemlidir. Çünkü markalarını gazete ve TV'lerde görmek isterler.

Şimdi TFF ve yayıncı kuruluşa sesleniyorum:

İzlenirlik açısından maçlardan önce konser vermekten mi daha önemli; yoksa maçların tıpkı majör liglerde olduğu gibi daha erken saatlerde oynatılması mı?

Tüm Avrupa (Türkiye hariç) aşırı sıcaklardan çok etkilendi. Hatta yüzlerce kişi sıcaklardan öldü.

Ama o ülkelerde maçlar 16.30 gibi erken saatlerde başlıyor.

Ülkemiz enlem ve boylamlarında Lut Çölü yok.

Antalya, İzmir, Adana hariç diğer illerdeki bütün maçlar Ağustos ayı içinde pek ala 20.00'de başlayabilir.

Çok şey mi istiyoruz!

Aklın yolu bir!