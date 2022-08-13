OYUN LİDERİ ŞART!

Edin Visca'nın kolunun kırıldığı pozisyonu görünce; çok üzüldüm, kendi kolum kırılmış gibi derin bir acı hissettim. (İki kez kolu kırılmış biri olarak, o acının ne demek olduğunu iyi bilirim...) Allah hiçbir futbolcuya böylesine büyük sakatlıklar yaşatmasın! Trabzonspor, en büyük hücum silahlarından birini kaybetti. Çok geçmiş olsun Visca. Marek Hamsik yok, joker Dorukhan hasta, yok. Cornelius sakat sakat oynuyor. Rakip Hatayspor'un sert futboluna hakem Abdülkadir Bitigen, fazlasıyla prim tanıyınca seyir zevki olmayan bir maç ortaya çıktı. Erce Kardeşler kalesinde devleşti. Abdülkadir Ömür, klasına yakışır bir gol attı. Hamsik yokken, bordo-mavililerin orta sahası sıradanlaşıyor. Maçı tribünden izleyen Enis Bardhi, ilaç gibi gelecek Trabzonspor'un bundan sonraki futboluna. Geçen hafta İstanbulspor maçından sonra da söyledim, yineliyorum bu futbol Kopenhag maçına yetmez. Trezeguet, iyi niyetli ama oyuna çok fazla bir katkısı yok. Final paslarını ya kontrolsüz yapıyor ya da seçimleri hatalı oluyor. Cornelius'a yakın bir hücumcu tehlike hunisinin içine girmediği için Danimarkalı santrfor, rakip stoperlerin markajından kurtulamıyor. Dün Visca'nın dramatik sakatlığı tribünlerdeki taraftarların da moralini bozdu. Tribünlerdeki taraftarlar, bordo-mavili futbolcuları ateşleyecek katkıyı veremedi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kazandı Trabzonspor! Geçen yıl takımı şampiyon yapan futbolcuların başında gelen Nwakaeme artık yok. Visca da en az 2 ay yok. Abdullah Avcı, bu zorlu süreçte bir oyun lideri belirlemeli. Takımın moralini yüksek tutmalı. Kopenhag maçları, şampiyonluk kadar önemli. Trabzonspor; Uğurcan'ı, Abdulkadir Ömür'ü, Cornelius'u, Dorukhan'ı, Vitor Hugo'yu adeta pamuklara sarmalı. Çünkü ne varsa bu oyuncularda var...