Kupa canavarı

Son şampiyon Trabzonspor, müzesine bir değerli kupayı daha koydu. Hazırlık maçlarında oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını tedirgin eden bordo-mavililer, dün gece Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir destan daha yazdılar. İlk 20 dakikada vasat bir görüntü çizen Trabzonspor, sonrasında adeta sazı eline alıp, farklı sonuca gitmeyi başardı. Abdullah Avcı, ilk 20 dakikalık bölüm için oyuncularına 'sabırlı olun, önce rakibi çözelim, sonra fişi çekeriz' demiş adeta. Takım da 'Kupa Avcı'sının taktiklerini harfiyen yerine getirdi.

Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u ise öncelikle Trabzonspor'un oyununu bozup, rakibi hataya zorlayarak sonuca gitmeyi hedefledi. Yani kadro kalitesi olarak Trabzonspor'un çok gerisinde olan Yiğidolar'ın kupada mutlu sona ulaşması tesadüflere kalmıştı. Maç boyunca pozisyon bulmakta, kaleye gitmekte çok zorlandı Sivasspor. Cornelius çok büyük golcü. Böyle büyük maçlarda yıldız golcüler sonucu belirler. Kuzey'in Kralı, dün şahane 2 gol attı. Yeni transferlerden Larsen, hızlı tren gibi sağ taraftan etkili bindirmeler yaptı ve başarılı futbolunu şık bir golle süsledi. Trezequet, tam bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Eren Elmalı hatasız bir maç çıkardı, çok daha iyi olacak. Tam bir savaşçı. Trabzonspor nokta atışı transferler yaparak sezona giriyor. Elbette ki Uğurcan ile rekabete girecek bir kaleci ve sağ ayaklı bir stopere acil ihtiyaç var. Dün sağ stoper olarak oynayan Dorukhan da hiç sırıtmadı, tam bir joker olduğunu bir kez daha belgeledi. Sezona henüz hazır olmayan Trabzonspor, ligin her zaman dişli takımı olarak ön plana çıkan Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'unu zorlanmadan farklı yendi. Hatta maçın son bölümünde adeta sahadan sildi. Bu takım eksiklerini giderdiğinde tıpkı geçen sezon olduğu gibi ligde gaza basıp şampiyonluğa koşar. Sezonun gala maçını Süper Şampiyon Trabzonspor kazandı. Helal olsun Trabzonspor'a! Kupaları toplamaya devam ediyor. Helal olsun Trabzonspor taraftarına! Dün yine tribünleri tıklım tıklım doldurdular. Helal olsun Abdullah Avcı'ya! Türk futbolunun en büyük teknik direktörü olma yolunda ilerliyor. Helal olsun Ahmet Ağaoğlu yönetimine. Laf değil, başarı üretiyorlar! Türk futbolunun süper gücü artık Trabzonspor...