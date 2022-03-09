Ben ve Erman hoca yine haklı çıktık!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, bugüne kadar hiçbir MHK başkanının yapamadığı, cesaret edemediği operasyonu yaparak belki de Türk futbol tarihine geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i de alkışlıyorum bu operasyonu desteklediği için...

Bu büyük operasyon amacına ulaşabilecek mi;

MHK, bu operasyonda isimler üzerinden ne kadar doğru nokta atışı yaptı; artık futbolumuzu hakemler üzerinden yorumlamak yerine sahayı konuşabilecek miyiz?

Bunu zaman gösterecek.

Kulüplerimiz tarafından istenmeyen bu hakemlerle yolların ayrılmasından sonra; söz konusu hakemler çıkar konuşur mu? Operasyonun devamı gelir mi?

Bunu hep birlikte göreceğiz.

Öyle sezonlar gördük ki, öyle maçlar izledik ki, 'hakem bu maçta hata yaptı, VAR pozisyonu süzemedi' diyerek kendimizi aldattık ya da saf duygularla olayların üzerini örttük, yanlışları halının altına süpürdük.

Gelinen noktada canı yanan kulüplerin başkanları, masaya yumruklarını daha sert vurmaya başladı.

Kimi başkanlar da TFF'ye seslenerek, MHK'nin ve hakemlik camiasının içindeki tehlikeli yapılanmalara dikkat çekti.

Yıllardan beri, 'Sineklerle mücadele etmeyi bırakın, bataklığı kurutun' deyip durdum.

Hakemler can yakıyor, şampiyonu belirleyecek kadar ileri gidecek hatalar yapıyor dedik. Sorumlular, günü kurtarmayı tercih etti, bazen de başını kuma gömenler oldu. 'Hata yapan hakemi birkaç maç dinlendiririz olur biter; yaparız hallederiz...' diyerek canı yanan kulüpleri, başkanları susturma yoluna gidildi.

Hep hatayı yanlış yerde arayarak MHK başkanlarını değiştirdik. Hakem camiasına neşter vuramadık.

Ben ve Erman Toroğlu, söz konusu bir sezonda (birkaç sezon önce) 'Hakemler; göz göre göre bir takımın şampiyon olmaması için facia hatalar yapıyor, önünü kesiyor, adeta bir tiyatro oynanıyor' dedik.

A Spor'daki yayınlarımda 'Lig kirleniyor, ey futbolun sorumluları; durdurun bu hakemleri, kirli bir sezon yaşıyoruz' deyince, beni ve Erman hocayı spor savcılığına havale ettiler.

Biz doğruları söylediğimiz için Erman hocayı da beni de spor savcımız, haklı buldu.

Çünkü doğru tektir.

Biz her zaman adaletin, temiz futbolun yılmaz savunucusu olduk.

Bundan sonra da doğruları söyleyeceğiz.

Herkes sustu, Erman hoca ile ben konuştuk.

Biz haklı çıktık.

Baktılar ki, güzel oyun, yani futbol elden gidiyor.

Hakemler yaptıkları facia hatalarla Türk futbolunun canına okuyup, marka değerini yerlere düşürünce, geç de olsa bu büyük operasyon yapıldı.

Çok geç kalındı çok! Ama kabul edilmiş bir yanlışlık kazanılmış bir zaferdir.

MHK, birçok kulübümüzün istemediği hakemleri liste dışı bırakarak gerekeni yaptı.

Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek gibi artık misyonunu doldurmuş hakemlerle yollar ayrıldı.

Genç ve yürekli hakemlerin yolu açıldı.

Kulüplerimizin de futbolumuzdaki bu 'temiz eller operasyonunu' desteklemesi lazım.

Biz temiz futbol istiyoruz.

NOKTA!