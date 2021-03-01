Aklın zaferi!

Maçın ilk yarısında daha etkili olan taraf Fenerbahçe'ydi.

Trabzonspor önde top tutmakta zorlandı. Rakibin topla oynamasına izin verdi. Mert Hakan, Szalai ve Thiam'ın etkili şutlarını Uğurcan Çakır müthiş çıkardı.

İlk yarıda maçın en iyi ismi Uğurcan'dı. Fenerbahçe'de Mesut Özil geldiği günden beri en iyi maçını çıkardı. Yavaş yavaş kendini buluyor Mesut. Bordo-mavililer, orta alanda Berat dışında bir direnç gösteremeyince, üstünlük hep Fenerbahçe'deydi. Nwakaeme, beklentilerin çok altında bir ilk yarı çıkardı. Fenerbahçe, maça 3 stoper ile başlamanın meyvelerini topladı aslında. Çünkü sol bekte oynayan Szalai, Serkan Asan'ın da Ekuban'ın da orta yapmasına hiç izin vermedi.

Ekuban ve Nwakaeme etkisiz kalınca, Bakasetas da oyuna ağırlığını koyamadı ilk 45'te.

İkinci yarıya daha derli toplu başlayan taraf bu kez Trabzonspor oldu. Fenerbahçe orta alanda oyundan düşünce; hücum etkinliği de zayıfladı. Bunun üzerine Erol Bulut'tan iki hamle birden geldi.

Mesut'un yerine Samatta, Thiam'ın yerine de Valencia oyuna girdi.

Sonrasında Ozan Tufan ve Ferdi hamleleri geldi Fenerbahçe'den.

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Mesut Özil'in çıkışı ile 10 numara pozisyonuna geçen Pelkas, harika bir golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Mesut Özil'in kenara gelişi, oyunun kaderini değiştirmiş oldu.

Trabzonspor'un önde oynayan üç futbolcusu Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny çok kötü bir maç çıkardı.

Bu üç oyuncu gününde olmayınca, hücum zenginliği olmayan bir Trabzonspor izledik.

Trabzonspor'un maç boyunca yakaladığı en net pozisyon bir duran toptan geldi. Djaniny'nin kafa vuruşu direkten döndü. Fenerbahçe iyi savunma yaparak, sahada daha çok savaşarak ve maçı kazanmayı daha çok isteyerek sonuca gitti. 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe, komadan çıktı. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir engeli geçti.

Koltuğu sallantıda olan Erol Bulut, tekrar güven tazeledi.

Fenerbahçe, derin kadro kalitesi ile sonuca gitmesini bildi.

Trabzonspor'un ise geriye düştükten sonra futbol oynamak aklına geldi adeta...

Fenerbahçe haklı bir galibiyet aldı...

Maçtan çıkan bir sonuç da şudur;

Mesut Özil'e rağmen bu takımın 10 numarası Pelkas'tır...