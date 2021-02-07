Topu rakibe bırakırsan...

enerbahçe, ilk yarıda topu Galatasaray'a bıraktı; rakibine adeta 'Sen topla oyna, yorul, ben senden çaldığım toplarla sonuca giderim' mesajını verdi. Sarı-lacivertliler, çok iyi savunma yaptı, orta sahada Gustavo'nun eksikliğini gidermek için Ozan, Sosa ve Mert Hakan çok çalıştı. Topu rakibine bırakmasına rağmen, ilk yarıda pozisyonları bulan taraf Fenerbahçe oldu.

Galatasaray ilk 45'te üretkenlikten uzaktı. Özellikle Onyekuru, çok fazla topla buluşamadı, Nazım'ın markajından kurtulamadı. Cüneyt Çakır, çok fazla faul düdüğü çalarak, oyunun hızını kesti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in şık golü ile tabelayı değiştirdi.

Mohamed'in Serdar'a çalımı ve kendisine açtığı şut koridoru, jeneriklikti. Mısırlı forvet, ayaklarına hakim, güçlü ve hava toplarında çok etkili olduğunu derbide bize gösterdi.

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Erol Bulut, takımı gireye düştükten sonra Cisse ve Mesut Özil hamlesi ile rakibine üstünlük sağlamaya çalıştı. Fenerbahçe; son 30 dakikada oyuna dahil olan Mesut Özil'in duran toptan ceza sahasına gönderdiği ortada Ozan Tufan'ın kafa vuruşu ile beraberliği buldu. Ama VAR'ın ofsayt çizgisine takıldı bu gol...Arda Turan, derbide takımını tam bir maestro gibi yönetti; oyun aklı oldu.Fenerbahçe'de ise Nazım, Onyekuru'ya adeta nefes aldırmayarak başarılı bir maç çıkardı.Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde en teknik ve en etkili ismi Osayi Samuel'di.Çok fazla faul nedeniyle maçın sık sık durduğu, fazla gol pozisyonunun yaşanmadığı, seyir zevkinden uzak bir derbi izledik.

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Maçın son bölümünde iki takım da oyun disiplininden uzaklaştı.Fenerbahçe gol bulmak için yüklenirken, arka tarafta büyük boşluklar bıraktı. Ama Galatasaray, üçüncü bölgede etkili olmak yerine, savunma yapmayı tercih etti.Emre Kılınç, dünkü maçta biraz becerikli olsaydı ve final paslarında kafası kaldırıp servis yapsaydı, Galatasaray adına çok daha potansiyelli bir oyuncu olarak maça damga vurabilirdi.Mesut Özil, duran toplarda Galatasaray ceza sahasına etkili toplar kesti ama Fenerbahçeli hücumcular bu topları iyi kullanamadı.Sonuçta Galatasaray, derbiyi kazanarak averajla liderlik koltuğuna oturdu ve 5'te 5 yaptı.Fenerbahçe ise 9 maç sonra kaybetti. İlk yarıda kötü oynayan Fenerbahçe, geriye düştükten sonra futbol oynamayı düşündü ama iş işten geçmişti. Erol Bulut hoca, topu rakibe bırakma huyundan hemen vazgeçmeli. Bu kadar güçlü bir kadro, takır takır futbol oynamalı.Çünkü böylesine büyük maçlarda cesur olmak şart.Çünkü cesaretsiz zafer olmaz!