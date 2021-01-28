Yürek Savaşçıları!

Hakemler, nedense Trabzonspor-Başakşehir maçlarında Trabzonspor'un penaltılarını vermiyor. Geçen sezon Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı net penaltı verilmediği için bordo-mavili takım şampiyonluğu kaybetmişti.

Kaybetmişti diyorum çünkü iki takım şampiyonluğa giderken, Trabzonspor o verilmeyen penaltı yüzünden 2 puan yitirmişti. (Yoksa pandemi arasına Trabzonspor puan farkıyla lider girecekti...) Dün de daha maçın başlarında Ekuban'ın şutunda ceza sahasında Ponck, topa elle müdahale etti.

Kabak gibi net penaltı. Yaşar Kemal Uğurlu gördü pozisyonu ama vermedi penaltıyı. Ya VAR'ın başındaki Abdulkadir Bitigen'e ne demeli! Yine bir Başakşehir maçı ve yine Trabzonspor'un penaltısı verilmedi. Bitigen nasıl VAR'da bu net penaltıyı görüp, hakemi uyarmaz inanılır gibi değil!

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Maçın ilk yarısında Başakşehir futbol oynamak yerine oynatmamak için sahaya çıkmış adeta.

Trabzonspor'un hızını taktik faulleri ile kestiler. Oyunu soğuttular. Hakem de bu tuzağa düştü. Ama bütün bunlara rağmen ilk yarıda pozisyonları bulan taraf Trabzonspor'du.

Berat ve Nwakaeme'nin şutlarını Mert Günok müthiş çıkardı. Djaniny ise ilk yarıda net bir pozisyonda kötü bir vuruş yaptı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor, Djaniny'nin kafa golü ile öne geçti. Ama golle Başakşehir savunmasında Ponck'un ve Mert Günok'un büyük hatası vardı.

Ferdandes'in şutunda kolu kapalı konumdaki Edgar'ın eline çarpıyor top. Ve VAR hemen devreye giriyor.

İlk yarıda adeta uyuyan VAR, hemen hakemi çağırıyor. Ve hakem Uğurlu penaltıyı veriyor. İlk yarıdaki net penaltı pozisyonu inceleme gereğini bile duymayan hakemler, Başakşehir'in pozisyonunda hemen devreye girerek penaltıyı verdi.

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Demba Ba'nın penaltı golünden sonra Trabzonspor, tekrar skor üstünlüğünü ele geçirmek için etkili ataklar geliştirdi.

Epureanu'nun 2. sarıdan kırmızı kart görmesinden sonra, oyunu tek kaleye çevirdi Trabzonspor...

Ekuban harika bir golle son sözü söyledi. Bu golde Djaniny'nin de hakkını teslim etmek gerek.

Abdullah Avcı, ne kadar büyük bir teknik adam olduğunu dün bir kez daha gösterdi.

Trabzonspor, geçen sezon hakem hataları yüzünden şampiyon olamadı ama iki finali birden kazandı. Yani sezonu iki kupa ile taçlandırdı.

Hem de analarının ak sütü gibi helal iki kupa şampiyonluğu!

Bu arada spiker arkadaşlarımız Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'i harika maç anlatımları nedeniyle tebrik ederim.

A Spor, buz gibi havada muhteşem bir yayıncılık örneği sergiledi. Emeği geçen herkesi kutluyorum.