Bu nasıl hoca!

Trabzonspor, Newton yönetiminde başarısızlıkta tarih yazıyor resmen! Maç boyunca sahada enerjisi düşük, ne yaptığını bilmeyen, bloklar arasındaki bağlantısı kopuk, oyunun boyunun çok uzun olduğu bir Trabzonspor izledik. Ne taktiği ne de oyun disiplini var Trabzonspor'un. Trabzonspor orta sahası, ne hücuma katkı yapabiliyor, ne de savunmaya... Kasımpaşa ise oyun hakimiyetini harika bir golle süsleyerek, hep maçın içinde oldu ve oyunu hep üstün götürdü. Trabzonspor, ilk yarıda genç yıldızı Serkan Asan ile şık bir gol buldu. Sağbek Serkan, sol ayağı ile attı golünü. Sonraki dakikalarda kısa süreliğine de olsa geçen sezonki günlerinden kesitler sunan Nwakaeme art arda attığı 2 golle skoru bir anda 3-1'e getirdi. Ama Kamil Ahmet'in büyük hatasını affetmeyen Yusuf Erdoğan, Trabzonspor açısından kolaya dönüşen maçı yine zora çevirdi. İkinci yarıya Trabzonspor yine telaşlı, tedirgin ve dağınık başladı. Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıyı Uğurcan müthiş çıkardı. Trabzonspor'un haftalardır yazıyoruz, sahada bir oyun lideri, bir oyun aklı yok. Orta alanı çok yumuşak. Flavio, Kamil Ahmet ve Baker, dirençli oyuncular değil. Baskı yedikleri zaman dağılıyorlar. Bütün yük Victor Hugo ve Edgar'ın omuzlarına biniyor. Newton maçları kenardan film gibi izliyor.

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Kasımpaşa'nın maç boyunca özellikle kenarlardan getirdiği hızlı toplar, Trabzonspor kalesinde birer tehlikeye dönüştü. Bu pozisyonlarda Uğurcan etkili kurtarışlar yaptı. Hatta bu sezon en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı genç kaleci. Abdülkadir Ömür neden bu kadar etkisiz sahada? Newton, 'Acaba yanlış yerde mi oynatıyorum' diye; Abdülkadir de 'Ben neden bu kadar düşüşteyim' diyerek kendilerini sorgulamalı... Trabzonspor maç boyunca çok pas hatası yapıyor, final pasları yerini bulmuyor. Basit top kayıpları rakipler için etkili pozisyonlara dönüşüyor. Trabzonspor, kötü oynadığı maçı 'kazanayım da sonrasına bakarız' mantığı ile girdiği son dakikalarda Edgar'ın kendi kalesine attığı gol ve sonrasında Koita'nın sayılarına engel olamadı; hayal kırıklıklarına bir yenisini daha ekledi. Trabzonspor, bu kötü futbolla zirve yarışından çok erken kopar. Böylesine kötü gidişlerde fatura en başta hocalara kesilir. Haftalardır söylüyorum Newton'la bu iş olmaz diye... Zaten kenardaki duruşu ile hiç güven vermiyordu, dün de vermedi. Sabır sabır da nereye kadar sabır! 8 net kurtarış yapan, 1 penaltı kurtaran Uğurcan; kalesinde 4 de gol gördü. Varın gerisini siz düşünün! Trabzonspor, dünkü maça hocasız çıksa, daha iyi oynar ve daha iyi sonuç alırdı. Geçen sezon hakemlerin bile durdurmakta zorlandığı Trabzonspor'u, bu sezon Newton durdurmayı ve yakmayı başardı!