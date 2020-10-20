Alanyaspor örnek alınmalı...

Fatih Terim'in, Alanyaspor maçında Feghouli ve Belhanda'yı yedek bırakması benim için sürpriz oldu. Özellikle de bir türlü vazgeçmediği Belhanda'ya ile maça başlamaması...

Alanyaspor, iyi futbolunu geçen yıl kaldığı yerden sürdürüyor. Hocası değişmesine ve önemli futbolcularını kaybetmesine rağmen. Tam maç ortada giderken, Galatasaray, Falcao'nun penaltısı ile öne geçti.

Galatasaray'da üst üste talihsiz sakatlıklar geçirerek, uzun süre formasından ayrı kalan Emre Akbaba'nın dönüşü, sarı-kırmızılı takıma ilaç gibi gelmiş. Maç eksiği olmasına rağmen hücum aksiyonlarında önemli işler yaptı. Ama Fatih Terim, ikinci yarıya başlarken onu kenara alıp, Ömer Bayram'ı sahaya sürdü. Takım 10 kişi kaldığı için daha dinç ve çok koşan Ömer hamlesini yaptı yani. Aslında bu değişiklik, Alanyaspor'un işine gelen bir değişiklik oldu. Çünkü Emre Akbaba, yıpratıcı ve yaratıcı bir oyuncu. Emre Kılınç da Alanyaspor kalesini sık sık yokladı, etkili paslar attı, Galatasaray'ın hızlı hücumlara çıkmasını sağladı. Ama ikinci yarıda o da yoruldu ve oyundan düştü.

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İlk yarıda Saracchi'nin ceza sahasındaki el pozisyonu, penaltı değildi, hakem doğru karar verdi.Çünkü Saracchi, toptan hem vücudunu, hem de kollarını saklamaya çalışıyor.Babacar'ın serbest vuruştan attığı gol, tam anlamıyla jeneriklikti. Fatih'in bu vuruşta yapabileceği hiçbir şey yoktu, çünkü top köşeye gitti. Babacar, maç boyunca Galatasaray defansına çok zor anlar yaşattı. Çok güçlü ve fizikli bir forvet. Sarı kartı olan Etebo'nun, Salih'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızıyı görmesi, Galatasaray adına işleri zora soktu. İlk yarıda goller duran toplardan geldi. Ama sahada kıran kırana bir mücadele vardı.Alanyaspor ikinci yarıya büyük bir baskı ile başladı. Orta alanda üstünlüğü ele geçirdi. Konuk ekibin bu baskısı ve hızlı oyunu, Galatasaray'ın geriye yaslanmasına neden oldu.Bu dakikalarda Fatih Öztürk, etkili kurtarışlar yaptı.

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Galatasaray, Alanyaspor'un o büyük baskısını kırdıktan sonra oyunda dengeyi kurdu. Sonrasında ikinci yarıda oyuna giren Belhanda, müthiş bir gol attı. Ama VAR, golden önce Babel'in topla elle oynamasını tespit etti ve gol geçirsiz sayıldı.

Fatih Terim, maçı kazanmak için son bölümde Diagne'yi oyuna aldı. Ama son dakikalarda baskıyı artıran ve net fırsatları bulan taraf Alanyaspor oldu.

90+5'te Davidson'un golü Alanyaspor'a liderliği getirirken, Galatasaray bu golle yıkılan taraf oldu. Alanyaspor taş gibi bir takım. Oyun disiplini ve takım bütünlüğü üst düzeyde.

Başta söylediğim gibi önemli oyuncularını kaybettiler, hocaları gitti.

Ama geçen yıl kaldığı yerden devam eden, hatta üstüne koyarak devam eden bir Alanyaspor var ortada. Bu Alanyaspor, şampiyonluk yarışının içinde olursa kimse şaşırmasın! Örnek alınacak bir takım olmuşlar.

Galatasaray ise 10 kişi kalmanın, yani Etebo'nun kurbanı oldu dün...