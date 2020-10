Kalite farkı...

Fenerbahçe, maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Ancak ilk yarıda ne Pelkas ne de Valencia kanatları iyi kullanabildi. Göbekten de etkili olamadı Fenerbahçe. Evet Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği ok gibi ortalarda Trabzonspor savunması zor anlar yaşadı. Bu anlarda şans da Trabzonspor'dan yana idi.

İlk yarıda her şey Fenerbahçe adına iyi giderken Sosa-Lemos çarpışmasını iyi değerlendiren Trabzonspor, hızlı bir hücumla sonuca gitti. Afobe usta işi bir gol attı. Bu golden sonra Trabzonspor, çok iyi savunma yaptı.

Fenerbahçe geriye düşmenin paniği ile daha fazla hata yapmaya başladı. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası çizgisinden düşürülüşü ile kazandığı serbest vuruşu daha akıllıca kullanabilseydi, soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gidebilirdi.

Fenerbahçe'nin son haftalardaki yıldızı Sosa ve Ozan Tufan, ilk 45'te çok etkisiz kaldı. Çünkü Trabzonspor savunması orta alanı kalabalık tutup, çok iyi baskı yaptı bu oyunculara.

Hatta Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür de orta sahaya çok yardımcı oldu.

Trabzonspor'un ilk yarıda yaptığı en akıllıca taktik, Fenerbahçe'nin merkezden hücum yapmasına fırsat vermedi. Fenerbahçe'de kanatlar da Caner dışında işlemeyince, baskılı oynar gibi bir görünseler de skor üretemediler.

Erol Bulut, maçın etkisiz isimlerinden Sosa'yı çıkarıp, ikinci yarıya Cisse ile başladı. Samatta'yı kanata çekip, Pelkas'ı forvet arkası oynatmaya başladı.

***

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe, yine bir duran toptan (kornerden) Tisserand ile golü buldu. Serkan Asan'ın kale çizgisinde önüne düşen topu uzaklaştırması lazımdı. Genç oyuncu adına büyük bir talihsizlikti. Beraberlik golünün hemen ardından Valencia şık bir gol daha atarak skorda bir anda üstünlüğü ele geçirdi. Valencia'nın golünde Marlon'un ve Victor Hugo'nun da ağır kalışının rolü vardı. Erol Bulut'un ikinci yarıya başlarken yaptığı bir sihirli dokunuş, Fenerbahçe'yi öne geçirmiş oldu.

Fenerbahçe'nin attığı 3. golde Cisse'nin bu kadar boş bırakılması düşündürücü.

Erol Bulut, elindeki zengin kadronun ve teknik adamlık zekasının meyvelerini topladı. Newton'un ise bu güçlü Fenerbahçe kadrosu karşısında yapabileceği sınırlıydı. İyi niyeti ile elinden geleni yaptı İngiliz hoca.

Ama Trabzonspor'un bu kadro ile şampiyonluk yarışının içinde olması zor. Çünkü yeni transferlerden Afobe ve Victor Hugo dışındaki yabancılar, bu takımı sırtlayabilecek kalitede değil. En azından şu anki görüntü bu...

Sonuç olarak, taraflı tarafsız herkesin favorisi olan Fenerbahçe derbiyi kazandı.

Cüneyt Çakır ise Fenerbahçe'nin ilk golünden önce Trabzonspor lehine verilmesi gereken bariz faulü es geçti.