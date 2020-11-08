Umut verdiler!

1982'den beri Trabzonspor kulübünün içinde bulunan Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, takıma yaptığı dokunuşlarla Newton'dan çok daha iyi bir teknik adam olduğunu dünkü maçta gösterdi.

Newton, Trabzonspor'un adeta canına okuyarak gitti. Fenerbahçe ile birlikte ligin en iyi futbolcunu oynayan Alanyaspor'a karşı Trabzonspor, 4 net pozisyon buldu. Ve rakibine maç boyunca net fırsat vermedi.

Derelioğlu, solbekte Marlon'un yerine Kamil Ahmet'e, orta sahada ise Pereira'ya görev vererek, orta alanın direncini artırdı. Hastalık sürecini atlatıp, tekrar formasına kavuşan Ekuban, eski formunda olsaydı dün Trabzonspor maçı kazanırdı. İlk yarıda Semedo Djaniny o kadar net bir pozisyonu gole çeviremedi ki; inanın kaçırmak daha zordu. İkinci yarıda da Afobe ve Yusuf'un kaçırdığı 2 net gol pozisyonu var.

Abdülkadir Ömür, her maç daha da geriye gidiyor. Teknik heyetin Abdülkadir'i terapi edip, eski formuna kavuşturması şart.

Dün sakatlanana kadar sahada kaldığı süre içinde takıma katkı veremedi, sakatlandığı pozisyon ise Abdülkadir Ömür'ün ne kadar güçsüz olduğunun bir göstergesi.

Oysa Yusuf Yazıcı'yı örnek alsa, şu anda Milli Takımımızın'da değişmez oyuncusu olurdu. Abdülkadir'de Allah vergisi bir yetenek var ama nerede o eski Abdülkadir...

H H H

Alanyasporlu Caulker, 10 dakika içinde biri kendi kalesine olmak üzere 2 gol atarak sonucu belirleyen isim oldu. Alanyaspor'un attığı golden önce Caulker, Victor Hugo'yu itip yere indirdi ve kendisine rahat bir kafa vuruşu yapma şansını yarattı.

Hakem Ali Palabıyık, pozisyonu iyi süzebilseydi faul verebilirdi. 2. yarıda Efecan'ın Kamil Ahmet'e bir tekmesi vardı, bu pozisyonda sarı kartı es geçti Palabıyık.

Sonuç olarak galibiyeti kaçıran taraf Trabzonspor oldu. Çünkü maç boyunca oyunun kontrolü Trabzonspor'un elindeydi.

Trabzonspor'un milli maç arasında çok çalışması ve kondüsyonunu ileri seviyeye ulaştırması lazım.

Kadro kalitesi olarak Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray'ın gerisinde olan Trabzonspor'un bu eksikliğini çok koşarak ve savaşarak kapatması lazım. Bordo-mavililer, milli maç arasından sonra her maça bu mantalite ile çıkarsa, henüz kaybedilmiş bir şey yok; neden zirve yarışının içinde olmasın!

Çünkü bizim ligimizde güce dayalı bir futbol oynanıyor!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı olacak.

Çünkü gelen bilgiler Avcı'yı işaret ediyor!

Abdullah Avcı'nın öncelikle yapması gereken 2 şey var.

1) Trabzonspor'un saha içi liderini belirlemeli.

2) Forvette kimin oynayacağına karar vermeli.