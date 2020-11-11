NOKTA ATIŞI...

Trabzonspor Newton ile hem çok vakit, hem de çok irtifa kaybetti. Sonunda Abdullah Avcı-Trabzonspor buluşması dün gerçekleşti.

Aslında bu buluşma ağustos ayında gerçekleşmek üzereydi ama Newton'un Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan bir şans istemesi ve transferlerle ilgili garanti vermesi Trabzonspor'un ligde acı bir tablo ile karşılaşmasına neden oldu.

Kabul edilmiş her yanlışlık, bir zaferdir.

Öncelikle Trabzonspor yönetimini, Abdullah Avcı konusunda verdiği doğru karar için tebrik ederim.

Şu anda yerli ve yabancı hocalar içinde en doğru tercihi yaptı bordo-mavili yönetim...

Elbette ki Abdullah Avcı'nın elinde sihirli bir değnek yok. Ama Abdullah Avcı'nın bir proje hocası olduğunu hem de bu konuda en iyilerden biri olduğunu unutmamak gerekir. Bir taraftan proje hocası olmasına rağmen, son üç sezona baktığımızda ne kadar başarılı bir yarışmacı teknik adam olduğunu da görürüz. Çünkü Türkiye'de son 3 sezonda puan ortalaması en yüksek teknik adam da Avcı'dır.

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Milli maçlar arasındaki boşlukta Abdullah Avcı, Trabzonspor'da bir sistem oturtmaya çalışacaktır.

Her sistemin geçişleri sancılı olur.

Ama Trabzonspor'un önündeki 6 maç, nispeten zorluk derecesi kolay sayılabilecek karşılaşmalardan oluşuyor.

Avcı, bu kolay gibi görünen 6 maçlık fikstürden iyi sonuçlar elde edebilirse, bir anda Trabzonspor'da müthiş bir kenetlenme olur.

Camia, Abdullah hocanın arkasında dağ gibi durur. Benim görüşüme göre, bu sezon Trabzonspor, Avcı yönetiminde bir dereceye giremezse bile Abdullah Avcı'nın arkasında durmak zorunda bordo-mavili yönetim ve camia.

Çünkü Trabzonspor, sabırsızlığı yüzünden, istikrarlı bir çizgi göstermemesi nedeniyle uzun yıllar kaybetti.

Trabzonspor camiasının bu sezonki parolası şu olmalı:

Sabır... Sabır... Sabır...

Çünkü Abdullah Avcı, bu sezon sistemini sağlam temeller üzerine oturttuktan sonra önümüzdeki sezon şamiyonluğun en güçlü adayı olur. Abdullah Avcı'yı çok yakından tanırım. Eğer 2.5 yıllık sözleşmesi içinde Trabzonspor'u şampiyonluğa ulaştıracağına yürekten inanmasaydı, bu yükün altına girmezdi.

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Trabzonspor şu an için puan durumunda iç açıcı bir durumda değil evet. Ama bu ligde 3 maç üst üste kazanan takımın nereden nereye yükseldiğini biliyoruz.

O yüzden Trabzonspor için lig daha yeni başlıyor. 40 maçlık uzun maratonda her şey olabilir.

Abdullah hocanın elinde kötü bir kadro yok. Performansı ve enerjisi düşük bir kadro var sadece.

Abdullah Avcı öncelikle sistemini kuracaktır. Sonrasında bir saha lideri belirledikten sonra ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar zirve yarışının içine sokacaktır Trabzonspor'u...

Ara transfer döneminde bu takıma direkt katı verebilecek 3-4 oyuncu takviyesi, ligde Fırtına kopmasına yetecektir.

Abdullah Avcı, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun...