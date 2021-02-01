Derbi dediğin böyle olur!

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü'nde 'derbi' tanımı şöyle yapılıyor: 1. Aynı şehrin takımları arasında oynanan oyun.

2. Büyük takımlar arasında oynanan oyun. 3. Yılda bir kez yapılan, üç yaşına gelmiş atların katıldığı yarış.

Yazıma neden böyle bir giriş yaptım, söyleyeyim; söz konusu Trabzonspor olunca, 'aynı şehrin takımları arasında oynanan maça derbi denir' 'Beşiktaş-Trabzonspor maçı derbi değil' diye dünkü derbi ile ilgili analiz yapan yorumculara şaşırdım, 'okumuyoruz, öğrenme gereği duymuyoruz' diye düşünüp, üzüldüm. O zaman Kasımpaşa, Karagümrük, Başakşehir takımlarıyla 3 Büyükler arasındaki maçlara neden derbi demiyorsunuz beyler?

Alın size aynı şehrin takımları...

Bilmiyorsanız açın Türkçe Sözlük'e bir bakın... Çünkü ben yıllardır bu yorumculara ve futbolseverlere 'derbi'nin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum.

Sanırım bu kez herkes anlamıştır ve kulaklara küpe olmuştur.

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Gelelim dün akşam Dolmabahçe'de oynanan derbiye...

Abdullah Avcı'nın derbiye Bakasetas ile başlamaması doğruydu. Dün sahaya çıkardığı 11, çarşamba günü kupa şampiyonu olmuştu. Hakemin ilk faul düdüğünü 26. dakikada çaldığı derbide Aboubakar'ın golüne kadar daha iyi oynayan, net pozisyonları bulan taraf Trabzonspor'du. Maç 0-0'ken Baker'in karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı bir pozisyon var ki...

Beşiktaş öne geçtikten sonra net pozisyonlara girdi; Uğurcan kurtarışları ile skoru tuttu.

Nwakaeme'nin şutunda top, önce Vida sonra Montero'ya çarpıp ağlara gitti. Çok coşkulu ve bol pozisyonlu bir ilk yarı izledik.

Abdulkadir Parmak'ın yerine giren Baker, net bir golü kaçırırken;

Rıdvan'ın yerine giren N'Sakala, Aboubakar'ın golünün asistini yaptı.

İlk yarıda N'Sakala'nın Ekuban'a ceza sahasında yaptığı hareket penaltıydı. Hadi diyelim ki hakem, pozisyonu süzemedi; peki VAR neden uyuyor? Kafanı kaldırıp pozisyonu tekrar izlesene; hakemi VAR'a çağırsana...

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İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, Vitor Hugo ile öne geçti. Bu golde 'çalım makinesi' Nwakaeme'nin rolü çok büyüktü.

Nwakaeme, dün müthiş bir maç çıkardı. Biraz da bencil davranmasa tek maçına maç kazandırır...

Dorukhan'ın kırmızı kartı doğru karardı. Trabzonspor öne geçtikten sonra Beşiktaş büyük baskı kurdu;

Uğurcan inanılmaz kurtarışlar yaptı.

Abdullah Avcı ile muhteşem bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu derbi galibiyeti ile şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

Muhteşem bir derbi izledik. İki takım oyuncularını da tebrik etmemiz lazım