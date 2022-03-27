Kirli ellerinizi çekin

Tahkim Kurulu, TFF ve MHK'nin almış olduğu 13 hakemle ilgili kararı adeta hiçe sayarak bozdu. Yani Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemlerin görevlerine iadesine karar verildi. Hep söyledim, yineleyeyim. TFF; Tahkim Kurulu ve PFDK'nın içindeki bazı hukukçularla yollarını derhal ayırmalı. Bu kurumlarda da bir temizlik operasyonu yapılmalı. Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı da istifa etmeli. Tahkim Kurulu, bu cesareti nereden aldı? Perde arkasında kim veya kimler var? Hedef lige şaibe bulaştırma operasyonu mu?

Bundan sonraki hamleleri, 'küme düşme kaldırırsın' mı? olacak? İşi oraya getirmeye çalışıyorlar sanki! Ortada tertemiz bir şampiyonluk var; ortada başarısız oldukları için küme düşecek takımlar var. Kimse kem küm etmesin yemezler beyler! Çekin kirli ellerinizi Türk futbolundan! Bu işin çivisini çıkardılar. Ligin marka değeri malumken, yayıncı kuruluş naz yaparken, 'bu lige en az parayı veririm' derken şimdi çıkmış Tahkim, hem TFF'yi hem de MHK'yı karşısına alarak Türk futbolunu uçuruma sürüklüyor. Allah aşkına kim bunlar? Neyin peşindeler! Türk futbolunda toptan bir temizliğe ihtiyaç var. Sıra Tahkim ve PFDK'ya geldi de geçiyor. Birileri, Türk futbolunun canına okumaya çalışıyor! Yetkililer görev başına!