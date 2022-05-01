Kim demiş dağlar yeşil diye…

Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer şöyle anlatıyor Trabzonspor'u… 'Dalgaların sesi, yaylaların sisi, ormanların gizi, kemençenin sözü, yaşlıların öyküsü, gençlerin tutkusu…' Trabzonspor bir devrim takımıdır.

Yüreğini ortaya koyduğu zaman, suyu bile yakar, ihtimalleri ihtilallere dönüştürür! O yüzden Trabzonspor sevgisi kutsal bir sevgidir… Trabzonspor şampiyonluk için bu sezon çok emek harcadı.

Bordo-mavili futbolcular, sahada adım atarken bile adeta havada yürüyor gibiydiler. Sanki daha önce izlediğimiz hiçbir futbol gerçeğine benzemiyorlardı. Hepsinin bedenine aynı ruh girmişti. Her maçta giydikleri formalardan yılların teri aktı. Her maçta yeni bir çılgınlık, yeni bir mucize ve güzellik ürettiler.

Hepsi sahada birbirine sımsıkı sarılıydı. Hepsinin gözlerinden fışkıran şampiyonluk alevini gördük.

Dün akşam Antalyaspor karşısında liderliği şampiyonluğa, şampiyonluğu aşka taşıdılar.

Dün gece aşkın rengi BORDOMAVİ'ydi.

Onlar gökyüzünden kendilerini tebrik eden yıldızları yere indirip, göğüslerine takan futbolcular topluluğuydu. Onlar maçın bitiş düdüğü ile zamanın dışına çıkan binbir gece masalları kahramanlarıydı. Kahramanlar, masalların içinden çıktı ve bu sezona damgasını vurarak tarih yazdılar. Akyazı'daki coşku, gezegenlerden bile duyulacak ve görülecek kadar güzeldi. Dün gece Trabzon'da dünyanın en güzel tribün fotoğrafları vardı!

Eski bayramlarda sevdiklerimize gönderdiğimiz kartpostallar kadar güzeldi tribün manzaraları… Şampiyonluğun renk olarak yansıdığı cennet, Trabzonspor tribünleriydi.

Trabzonspor'un bu sezon kazandığı şampiyonluk, ana sütü kadar helal bir şampiyonluktur.

Trabzonspor, sezon boyunca suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi.

Bordo-mavili futbolcuların başı yıldızlarda, ayakları samanyolunda…

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Ve Abdullah Avcı… Som altından şampiyonluğun baş mimarı… 'Tüm olasılıkların bittiği yerde Abdullah Avcı başlar' dedirtti bizlere sezon boyunca… Dün akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir destanın ayak izleri vardı. Eller alkışladı, diller onayladı, Trabzonspor mührü bastı:ŞAMPİYON!Şarkılı bir masal gibiydi bu sezon Trabzonspor!Sahada ateşlere basarak yürüyen takım ruhu ile mücadele ettiler...Ve ligde yer alan tüm takımların başkanları, teknik adamları, futbolcuları ve taraftarları;Trabzonspor'un şampiyonluğu için 'Helal bir şampiyonluk. Trabzonspor bu şampiyonluğu hak ederek kazandı' dediler. Sahada alınteri ile kazanılan şampiyonluklar en değerli şampiyonluklardır.Trabzonspor, bu şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.Dün gece yüreklerin gönderine Trabzonspor bayrakları çekildi… Özkan Sümer, Kazım Koyuncu, Dozer Cemil, Eren Bülbül, Mustafa Çelik ve Nazmiye Nine keşke dünya gözüyle bir kez daha görebilseydi bu pırıl pırıl şampiyonluğu… Dağların karı erimeden gelen bu şampiyonluk, yeni şampiyonlukların ve kupaların da müjdecisi… TEBRİKLER ŞAMPİYON