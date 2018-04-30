Fatih Terim Türkiye’nin en büyük hocası!

İki takımın büyüklüğüne yakışır bir derbi oldu. Son yıllarda futbolu çok konuşamadığımız, az pozisyon yaşanan, tadı-tuzu olmayan, kaosun yaşandığı derbilere şahit olmuştuk genelde... Ama dünkü derbi, pozisyon zenginliği ve sahadaki mücadele açısından çok keyifliydi. Sahada basmadık yer bırakmayan, sanki ciğerlerine jet motoru takmış gibi mücadele eden Rodrigues'i ve Nagatomo'yu izlerken ben yoruldum. Onlar yorulmadı...

Maça Galatasaray daha coşkulu başladı. Tribün desteği her zamanki gibi şahane ötesiydi... Seyrantepe, sanki sarı-kırmızı renklerden oluşan binlerce dönüm çiçek bahçesine dönüşmüştü adeta...

Galatasaray; daha 20. saniyede Rodrigues ile gole yaklaşırken, Türk Telekom Stadı'ndaki ses desibeli, uzaydan duyulacak kadar yükseğe erişmişti.

İki teknik adam da önemli yıldızlara sıkı markaj uygulayarak maça başladı. Gomis- Tosic; Donk-Talisca; Quaresma- Rodrigues ve Lens-Linnes arasındaki sıkı markaj nefeslere kesti.

Galatasaray'ın attığı gol, dört oyuncunun ortak yapımı ile geldi. Gomis indirdi, Rodrigues, Nagatomo'yu gördü. Japon oyuncu da Fernando'ya 'Al bu pası, fileleri havalandır' dedi. Akıl dolu bir goldü. İlk yarıda 'Bu da kaçar mı?' dediğimiz pozisyonlar da vardı. Negredo'nun boş kaleye aşırtma vuruşu... Gomis'in karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı fırsat... Talisca'nın her zaman fileleri sarsan kurşun gibi kafa şutu bu kez az farkla auta gitti.

İlk yarıyı Galatasaray daha iyi oynadı ve soyunma odasına önde gitti... Beşiktaş'ın en vasatı Tolgay'dı. Orta saha üstünlüğü bu yüzden hep sarı-kırmızılıların elindeydi.

İkinci yarıya Beşiktaş da çok iştahlı girdi. Quaresma'nın jeneriklik şutunu maça çok iyi başlayan Muslera, akıl almaz bir refleksle çıkarmayı başardı.

Ardından top bir o kalede... Bir bu kalede durumu... Belhanda kaçırdı, ardından Babel, ona nazire yaptı. Sonrasına kalp dayanmaz! Aman Allahım! İki takım da neler kaçırıyor neler! Babel, Feghouli, Gomis boş pozisyonlarda vuruyor, fileler havalanmıyordu...

Tosic'in Gomis'i çektiği pozisyonda Fırat Aydınus penaltı noktasına giderken, son adam pozisyonundaki Tosic'e de kırmızı kart gösterdi. Ama pozisyonlar kaçtıkça kaçıyordu ya... Penaltı da kaçtı. Gomis, topu üst direğe nişanladı.

Bu kadar coşkulu oynayan Galatasaray'a karşı 66'da 10 kişi kalmıştı Beşiktaş!

Maçın yıldızı Rodrigues adeta 'Yeter artık!' dedi ve nefis bir gol atarak, Beşiktaş'ın ümitlerini bitirdi.

Galatasaray, dün Beşiktaş'a futbol dersi verirken; Fatih Terim de Türkiye'nin en büyük teknik direktörü olduğunu belgeledi.

Üç hafta kala ortaya çıkan tablo:

GALATASARAY ŞAMPİY..