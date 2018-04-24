Giuliano’nun mührü!

Maçta adeta güle oynaya 2-0 öne geçtikten sonra rakipten bu baskıyı yemek de neyin nesidir Aykut hoca! Üstelik de Fenerbahçe takım halinde maça çok iyi başlamış. Antalyaspor, Aatıf'ın attığı golden sonra moral olarak çökmüş. Ardından 2. golü yemiş. Bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş'ta da gördüğümüz 'rehavet' ve 'maçı kazandım' psikolojisi, dün Fenerbahçeli futbolcularda da hakimdi. Bu duygu; çöken, yenilgiyi daha 20. dakikada kabul eden Antalyaspor'u ayağa kaldırıp, yüreklendirdi. Giuliano, yaptığı 2 asistle, Aatıf ve Soldado da şık golleriyle Fenerbahçe adına ilk yarıda ön plana çıkan oyunculardı. Ya Fenerbahçe'nin göbekteki iki stoperine ne demeli? Şampiyonluğa oynayan bir takımda aynı anda iki stoper birden bu kadar acemice hata yapar mı? Antalyaspor'un Doukara ile bulduğu golde hem Sktrel, hem de Roman Neustadter adeta saç-baş yoldurttu. Dün Antalyaspor'un en etkili oyuncularından biri Hakan Özmert'ti. Müthiş şutlar attı, orta alanı tek başına ayakta tutmaya çalıştı. İkinci yarıda Fenerbahçe taraftarının uykusunu getiren bir futbol oynanmaya başlamışken; maçın yıldızı Giuliano sahneye çıktı. Uyuyan takımını uyandırdı, tribünleri ateşledi. İlk yarıdaki iki golün pasını veren Giuliano, bu kez Dirar'ın asistini ağlara gönderdi ve galibiyeti getiren isim oldu. Aykut Kocaman, maçı kazanacak skoru elde ettikten sonra Dirar ve Soldado'yu kenara alıp; Valbuena ve Janssen'i sahaya sürdü. Amaç, tribünleri daha da coşturmak ve farka koşmaktı. Valbuena'nın golü ile bu hedefe ulaştı Aykut hoca. Giuliano, 3 asist, 1 golle galibiyete mührünü basan isim oldu. Sonuç olarak Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümü ve 60'tan sonraki süreyi çok coşkulu oynadı. Zaten ligimizde diğer şampiyonluk adayları da 90 dakika hücum yapıp, rakibi perişan edecek bir oyun ortaya koyamıyor. Fenerbahçe dünkü şaaşalı futbolu ile kalan 4 maçını da kazanabileceğinin sinyalini verdi. Ama bu maçları da kazanmak Fenerbahçe'ye şampiyonluk için yetmiyor. Sarı-lacivertli takım, diğer şampiyonluk adaylarının puan kaybetmesini beklemek zorunda...