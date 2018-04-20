Aziz Yıldırım’ı devirme planı mı?

Fenerbahçe, ilk maçtan avantajlı skorla dönmüş. 30. dakikada Beşiktaş'ın savunmasındaki sigortası Pepe direkt kırmızı kart görmüş. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe oyunu Beşiktaş kalesine yıkmış. Benim bildiğim Fenerbahçe taraftarı, ortada bu kadar artı varken, akıl tutulması yaşamaz! Neden sahaya bu kadar yabancı cisim yağar? Yağan cisimlere bakın, ne ararsanız var. Sadece su şişeleri değil! Sanki bu işin perde arkasında bir operasyon varmış gibi geldi bana... Çirkin bir tiyatro oyunu, sahneye konuldu gibi... Fenerbahçe iki cephede şampiyonluğa yürürken, böyle bir akıl tutulması yaşamaz taraftarı... Sahaya yabancı madde yağdıran taraftarlar, ne Fenerbahçeli ne de futbolsever! Onlar sanki olay çıkarmak, Fenerbahçe'nin önünü kesmek, kaos çıkarmak Fenerbahçe'yi yerle bir etmek için tribüne gelmişler gibiydi... Emniyet birimleri, sahaya yabancı madde yağdıran kişileri, kişileri diyorum-çünkü bunları sahaya atanlar taraftar olamaz. Taraftar kılığındaki holiganları kamera görüntülerinden tek tek tespit edip, sorguya çekmeli... Şenol Güneş'i kafasından yaralayan, Quaresma'ya cisim yağdıran o holiganlar, hesap vermeli... En ağır cezayı almalılar hatta... Bu işin perde arkasında gizli güçler olabilir... Seçim sürecindeki Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ı devirme planı bile olabilir... Olasılıklar üzerinden konuşuyorum çünkü elimde belge ve net bir bilgi yok. Ama ortada bir akıl tutulması ve mantıksızlık var. Sağduyulu Fenerbahçe taraftarı bunu kesinlikle yapmaz. Operasyon olasılığı bu yüzden yüksek ihtimal gibi geldi bana... O holiganların istediği oldu maalesef! Maç tatil oldu. Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe hükmen yenik sayılacak. Yani kupa gitti. Lig için de Fenerbahçe'nin sahası kapatılacak. Bu da şampiyonluğun gitmesi demek! İşte size operasyon! İster bilinçli deyin, ister bilinçsizce yapılan bir akıl tutulması deyin! Ama dün o holiganlar, Fenerbahçe adına koca bir sezonun emeklerinin yerle bir olmasına neden oldular. Bin kere yazıklar olsun! Futbol bir oyun! Oyun be! Savaş değil! Sözün bittiği yere geldik sonunda! Sezonun futbol adına en çirkin görüntüsü; Şenol Güneş'in kafasına atılan dev cisimle tecrübeli hocanın yere yığıldığı andır! Bu çirkinliğe imza atanlar, en ağır cezaları alarak bunun faturasını ödemelidirler. Bu çirkinlikleri halının altına süpürürsek, gelecek maçlar da yaralanmalar, adam öldürmelere kadar gidebilir! Benden uyarması!