Hücumbot

Beşiktaş'ta eksikler çoktu; özellikle orta alandaki üç önemli silahı yoktu Beşiktaş'ın Göztepe karşısında... Başkan Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili sözleri maçın bir anda önüne geçmişti. Herkesin gözü Demba Ba'nın üzerindeydi.

Maça çok iyi de başladı Senegalli forvet. Hırs küpüydü adeta. Yakaladıklarında vurdu Fabri'nin kalesine. Bir şutu direkten döndü. Şansı yaver gitmedi Demba Ba'nın. Ayrıca karşısında Pepe gibi bir dünya yıldızı vardı.

Sonraki dakikalarda Caner Erkin'in ortasına bitirici bir kafa vuruşu yapan Talisca ile öne geçti Beşiktaş. 10 kafa şutundan 6'sını ağlara gönderen Talisca...

Altın Kafa diye buna denir işte...

Hatta Talisca Hava Yolları demek daha doğru olur. Tamer hoca baktı sağ taraf aksıyor, Sabri'yi sola gönderdi.

Ama bu hamle de fayda etmedi.

Bu kez Babel'in soldan yaptığı asisti Medel mükemmel bir vuruşla filelere yapıştırdı. Zor gibi görünen maç, Beşiktaş için daha ilk yarıda kolaya dönüşmüştü.

Göztepeli Selçuk Şahin'in oyundan çıkarken hocasına karşı takındığı tavır, gecenin en sevimsiz görüntüsüydü.

O dakikaya kadar ne yaptın Selçuk! Talisca'nın baldırına attığın diz sırasında hakem, sarı kartı yapıştırmalıydı sana.

Takım arkadaşın Halil'in sahadaki çırpınışlarına bak, bir de senin yaptığına...

Hiç yakışmadı Selçuk...



ÇOK SÜRATLİ VE ZEKİ

Neyse maça dönelim biz. Lens'in ikinci yarıda kaçırdığı bir gol var ki...

Lens'in üzerinde çok duruyor Şenol Güneş ama Lens hâlâ kendini inkar eder gibi oynamakta ısrar ediyor. Dün savunmada tam bir savaşçı performansı çizen Tosic'in sayısı, Beşiktaş'ın hanesine yazılan 3 puanın mührüydü...

Halil Akpınar'a dikkat! Çok süratli ve zeki bir oyuncu. Transfer döneminin en flaş isimlerinden biri olacak.

Bu arada Larin'in oyuna girer girmez golünü atması, coşku ve mutluluğu zirveye çıkardı. Avrupa dönüşlerinde tam 16 puan yitiren Beşiktaş, gaza bastı gidiyor. Müthiş hücumlar yaptı Kartal. Kağıt üzerinde zor görünen maçta tam 5 gol attı. Ama Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için üsttekilerin puan kaybetmesi lazım...



ÖZ EVLAT VE ŞİFRELER

Öz evlatların sahne aldığı bir maç oldu. Kayserispor karşısında ilk yarıda duran, ikinci yarıda vuran bir Trabzonspor izledik... Atılan gollerin hepsi birbirinden güzeldi ama; Abdülkadir'in attığı gole Messi bile şapka çıkarır... O ne goldü öyle... Abdülkadir sadece gol atmakla kalmadı, Yusuf Yazıcı'ya attırdığı goldeki sürati, zekası olağanüstüydü. Yusuf Yazıcı ise ters ayağı ile fileleri görerek 'tek ayaklı bir yıldız olmadığını' daha şimdiden belgeledi. Burak Yılmaz da ilk kez bu kadar takım oyununa katkı verdi, attığı 2 şahane golün dışında savaştı, arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Bu maç, 5.'lik yarışının dışında veda eden yönetimin galibiyetle uğurlanması ve bugünkü kongrede başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Ahmet Ağaoğlu'na galibiyetle 'Hoşgeldiniz' denmesi açısından önemliydi. Trabzonspor'da çok sayıda yaratıcı oyuncu var. Dünkü maçın ikinci yarısında bu yaratıcılık sahneye çıkınca fark geldi... Trabzonspor, önümüzdeki yıllarda şampiyonluklara yürümek istiyorsa kadrosunda 6-7 öz evladın olması gerekir... Abdülkadir ve Yusuf, başarının şifrelerini çoktan verdi.