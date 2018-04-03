Beş yıldızlık futbol...

Fenerbahçe için adeta olmak ya da olmamak maçıydı...

Maçtan önce A Spor ve TRT Spor'daki yorumlarımda Aykut Kocaman öğrencilerine 'Kaleyi gördüğünüz yerden şut atın' talimatını vermiştir ifadesini kullanmıştım. Çünkü ev sahibi ekibin kalesinde bu sezon hiç görve almamış 3. kalecisi Vedat Karakuş görev alıyordu. (Lung ve Muhammet yoktu.) Kayserispor için çok büyük bir şanssızlıktı 19 yaşındaki Vedat'ın kaleyi koruması...

Nitekim Fenerbahçeli futbolcuların Vedat'ın koruduğu kaleye ilk 2 şutu da gol olmuştu. Yani Fenerbahçe, dakikalar 12'yi gösterirken rakip kaleye 2 şut atmış ve skor 2-0 olmuştu.

Soldado'nun attığı ilk golde Mehmet Topal'ın pası şahaneydi.

Aatıf'ın golü ise jeneriklikti. İlk yarının son anlarında Fenerbahçe adına farkı getiren Soldado golünde ise Giuliano'nun asisti çok estetikti.

Vedat ilerleyen yıllarda çok iyi bir kaleci olabilir. Onun şanssızlığı, Fenerbahçe gibi dev bir takım karşısında kaleyi koruyarak kariyerine başlamasıydı.

Kayserisporlu futbolcular daha ne olup bittiğini anlamadan, oyuna ısınamadan 2-0 geriye düşünce, 'biz bu maçı kaybettik' havasına büründüler.

İlk yarıda oyun kontrolü tamamen Fenerbahçe'nin elindeydi.

Fenerbahçe, ilk yarıda her hattı ile iyi mücadele etti. Pres yaptı, topu hızlı çevirdi, rakibe pozisyon vermedi, kanatları çok iyi kullandı, çok süratli orta saha geçişlerine imza attı.

Aatıf'ın hücuma katkısı büyüktü.

Soldado ilk golü attıktan sonra daha bir özgüvenle mücadele etti.

Roman Neustadter ise savunmada yerinde kademeleri ile dikkat çekti.

Mehmet Topal karınca misali sahanın yer bölgesinde başarılı işler yaptı.

İlk yarıda Vedat'ın kalesini yoklayan Şener, ikinci 45'te skor tabelasına 4 rakamını yazdıran isim oldu.

Giuliano'nun golüyle de 5 yıldızlık bir galibiyet geldi.

Fenerbahçe'nin böyle farklı bir sonuca çok ihtiyacı vardı.

Zirve yarışı yolunda bu kadar kritik bir maçın çok kolay ve farklı bir skorla aşılması kalan 7 maç için sarı- lacivertlilere ilaç gibi gelecektir.

Bu arada ortaya konan güzel futbol da Fenerbahçe taraftarını şampiyonluk yolunda umutlandırdı.

Bir futbol klişesi: Futbolda atan ile tutanın iyi olacak. Kayserispor'un 'tutan'ı acemi olunca, Fenerbahçe'nin sonuca gitmesi çok kolay oldu.