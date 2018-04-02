Pres makinesi!

Galatasaray, sahanın her metrekaresinde Trabzonspor'a şok pres ve tempo yaparak maça başladı. Daha ilk dakikadan itibaren işin rengi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a nefes aldırmadı.

Zaten savunmada sıkıntı yaşayan bordo- mavililerin sol kanadı adeta koridora döndü. (Bu Novak'ın nesi beğenildi de Trabzonspor'a transfer edildi?

Biri bana anlatsın yahu!) Bu baskılardan birinde Abdülkadir, ayağından topu çıkarmakta gecikince Mariano'nun presine yakalandı. Bu futbolcunun ortasında Trabzonspor defansı adam paylaşmakta hata yapınca Feghouli affetmedi.

Trabzonspor geriye düştükten sonra da rakibine bir direnç gösteremedi. Geriye yaslanıp, defans yapmaya çalıştı.

Bordo-mavililerin orta sahasındaki Kucka-Sosa-Okay, ne savunmaya ne de hücuma bir katkı veremedi. Rıza Çalımbay'ın Galatasaray'a karşı hem Yusuf'u hem de Abdülkadir'i ilk 11'de sahaya sürmesi lüksten öteye gitmedi.

Zaten bu takım, sezon başından beri Burak Yılmaz'ın önüne atılan uzun toplarla sonuca gitmiyor mu? O zaman defansif özellikleri daha fazla oyunculardan kurulu bir 11'de sahaya çıkılabilirdi.

İlk yarıda Trabzospor, rakip kalede tek bir pozisyon bile yakalayamazken, Galatasaray; Belhanda, Selçuk, Gomis, Rodriques ile net fırsatlar yakaladı.

Bordo-mavililerin, ilk yarıda önemli bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Sosa varken, neden Burak Yılmaz atışı değerlendirdi bir anlam veremedim.



O NE GOLDÜ ÖYLE KUCKA!

Trabzonspor'un maçtaki taktiksel hatalarından biri de alan savunması yapmasıydı. Oysa Galatasaray'ın bu kadar etkili silahları varken adam savunması daha doğru olurdu.

Trabzonspor ikinci yarıya daha istekli başladı. Sosa'nın jeneriklik bir pasında Yusuf Yazıcı, Muslera ile karşı karşıya kaldı ama vuruşu tabelayı değiştirmeye yetmedi.

Tam Trabzonspor, iyi oynamaya başlamışken;

Gomis, Okay'a öyle bir baskı yapıp ayağındaki topu aldı ki... Gomis'in golüyle Trabzonspor'un puan umutları tamamen bitmiş oldu. Rıza Çalımbay, N'Doye'u oyuna alıp, Hubocan'ı çıkardıktan sonra Okay stopere geçmişti. Ama bu taktiksel hamle, Trabzonspor'un bir anlamda 2-0 geriye düşmesine neden oldu. Galatasaray, Gomis'in golünden sonra sahada tekrar sazı eline alan taraf oldu.

Sonuç olarak Galatasaray, derbide sonuca gitmesini bildi ve şampiyonluk yolunda dev bir engeli kayıpsız aştı.

Trabzonspor ise vasat bir futbol oynadı.

Abdülkadir ve Okay'la gelen iki büyük hata, Bordo-mavililere pahalıya mal oldu. Sadece Burak Yılmaz üzerinden (sürekli ofsaytta kaldı) oynamakta ısrar eden bir takımdan daha fazlası beklenemezdi...

(Kucka'nın orta sahadan attığı gol ise; bu sezonun en güzel golü olarak şimdiden istatistiklere geçti bile. Olağanüstü bir gol attı Kucka...)